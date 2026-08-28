Ram ProMaster City 2027, ritorna negli USA sotto i 40 mila dollari: ecco prezzi, motori e dotazioni

Ram prova a riprendersi uno spazio che negli Stati Uniti aveva lasciato scoperto: quello dei furgoni commerciali più compatti. Il nuovo Ram ProMaster City 2027 è pronto a tornare sul mercato e adesso c’è anche un prezzo ufficiale. Si parte da 39.995 dollari, spese di trasporto comprese. Non è un dettaglio da poco, perché Ram aveva promesso fin dalla presentazione di mantenere la versione d’ingresso sotto la soglia dei 40 mila dollari. Una promessa che, almeno sulla carta, è stata rispettata.

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Ram ProMaster City 2027: il ritorno punta soprattutto su prezzo e praticità

Il listino è piuttosto lineare. La versione Tradesman Cargo costa 37.400 dollari, ai quali vanno aggiunti 2.595 dollari di spese di destinazione. La SLT Cargo parte invece da 38.900 dollari. Chi ha bisogno di trasportare persone può scegliere la Tradesman Passenger Wagon da 40.100 dollari oppure la SLT da 41.600 dollari, sempre al netto delle spese di consegna.

Ma il punto interessante non è soltanto il prezzo. Con il ritorno del ProMaster City, Ram prova a parlare a una clientela molto diversa da quella dei suoi enormi pickup. Il riferimento è soprattutto a piccole aziende, artigiani, tecnici, corrieri e a chi ha bisogno di un mezzo da utilizzare ogni giorno in città senza necessariamente portarsi dietro le dimensioni e gli ingombri di un furgone tradizionale.

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Matt VanDyke, CEO di Ram, lo ha detto abbastanza chiaramente: il marchio continuerà a puntare forte sui pickup, ma non vuole dimenticare chi compra un veicolo prima di tutto per lavorare. E per questi clienti il prezzo d’acquisto conta parecchio, soprattutto quando si devono mettere su strada più mezzi contemporaneamente.

Il Ram ProMaster City 2027 monta un quattro cilindri turbo benzina da 1,6 litri, con 166 CV e circa 300 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a otto rapporti, mentre la trazione è anteriore. Una scelta poco spettacolare, certo, ma perfettamente coerente con il tipo di utilizzo: qui interessano soprattutto spazio, facilità di guida e costi di gestione.

2027 Ram ProMaster City Tradesman Cargo Van

E sullo spazio Ram ha lavorato parecchio. Il vano di carico supera i 4,78 metri cubi, il pianale arriva a 282 cm di lunghezza e la portata utile tocca i 907 kg. Con il gancio di Classe 3 il furgone può inoltre trainare fino a 907 kg.

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La cosa curiosa è che, nonostante queste capacità, il ProMaster City rimane abbastanza compatto da muoversi senza troppe difficoltà anche nei centri urbani. L’altezza resta sotto i 203 cm, quindi può entrare nella maggior parte dei parcheggi multipiano. Per chi trascorre la giornata tra consegne, garage e strade strette può essere un vantaggio molto più concreto di tanti numeri sulla scheda tecnica.

2027 Ram ProMaster City Interior

La configurazione cambia poi parecchio a seconda delle esigenze. Si possono avere porte posteriori a battente oppure un portellone, oltre a diverse combinazioni tra pannelli chiusi e superfici vetrate. La Passenger Wagon può ricevere anche una terza fila di sedili, portando così i posti disponibili da cinque a otto.

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Ram ha cercato inoltre di evitare quell’atmosfera un po’ spartana che spesso si associa ai mezzi da lavoro. Già di serie troviamo un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen, sempre da 10 pollici, con navigazione, Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono anche lo specchietto retrovisore digitale e i sedili anteriori riscaldati.

2027 Ram ProMaster City Tradesman Cargo Van

La SLT aggiunge qualche comodità in più, come volante riscaldato, caricatore wireless per lo smartphone, sensori di parcheggio anteriori, fendinebbia e cerchi in lega bicolore da 17 pollici.

Anche la sicurezza non è stata lasciata in secondo piano. Frenata automatica d’emergenza, avviso di collisione frontale, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, monitoraggio dell’attenzione del conducente e assistenza alla partenza in salita saranno disponibili già sulle configurazioni di base. La produzione del Ram ProMaster City 2027 inizierà nel corso del 2026, mentre l’arrivo nelle concessionarie statunitensi è previsto nel primo trimestre del 2027.