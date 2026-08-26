Alfa Romeo prepara un nuovo gioiello BottegaFuoriserie: potrebbe tornare il nome Montreal?

Dopo la 33 Stradale e la recentissima Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Alfa Romeo non sembra intenzionata a fermarsi con le serie più esclusive. Durante l’Investor Day di Stellantis dello scorso maggio è comparsa infatti una voce che ha immediatamente acceso la curiosità degli appassionati: “New BottegaFuoriserie Project”. Nessun nome, nessuna scheda tecnica e praticamente nessuna informazione sulla vettura, ma la conferma che un nuovo progetto speciale del Biscione arriverà nei prossimi anni c’è ed è ufficiale.

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Da quel momento sono iniziate inevitabilmente le indiscrezioni. E quella più interessante riguarda un nome che manca dal listino Alfa Romeo da quasi mezzo secolo: Montreal che qui vi mostriamo in un render fatto con AI di Roibeárd Gráinséir.

Alfa Romeo Montreal potrebbe tornare grazie a BottegaFuoriserie

Secondo quanto riportato da Motor1 sulla base di proprie fonti, il misterioso modello potrebbe essere proprio una nuova Alfa Romeo Montreal, reinterpretata naturalmente in chiave moderna e realizzata in tiratura estremamente limitata. Al momento Alfa Romeo non ha confermato il nome, quindi è importante considerarlo per quello che è: un’indiscrezione.

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Ad aumentare ulteriormente la curiosità c’è l’immagine mostrata da Stellantis durante la presentazione del piano. Sotto il telo si intravede infatti una macchina bassa e lunga, con una parte posteriore che ricorda quasi una shooting brake.

L’altra possibilità, forse più credibile considerando il tipo di vetture realizzate da BottegaFuoriserie, è quella di una coupé a due porte. In questo caso il ritorno del nome Montreal avrebbe sicuramente un senso maggiore. L’originale, prodotta tra il 1970 e il 1977, era infatti una gran turismo molto particolare, diventata negli anni uno dei modelli più riconoscibili nella storia del Biscione.

Anche la meccanica resta completamente da scoprire. BottegaFuoriserie nasce dalla collaborazione tra Alfa Romeo e Maserati e ha il proprio cuore operativo a Modena. Proprio per questo non sarebbe sorprendente vedere ancora una volta componenti provenienti dal Tridente. La 33 Stradale ha già mostrato quanto possa funzionare questa formula, sfruttando una base strettamente imparentata con quella della Maserati MC20, oggi MCPura. Si ipotizza un possibile coinvolgimento del V6 Nettuno, ma anche in questo caso non esistono conferme ufficiali.

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C’è poi il capitolo relativo ai tempi. Stellantis ha inserito il nuovo progetto BottegaFuoriserie nel programma FaSTLAne 2030, ma non ha comunicato una data precisa. Non si può quindi affermare oggi che la vettura debutterà sicuramente entro dicembre 2026. Una prima presentazione o un annuncio già entro la fine dell’anno rimane una possibilità di cui si parla, ma per il momento va considerata soltanto un’ipotesi.

Una certezza, invece, c’è. Alfa Romeo ha dichiarato ufficialmente che, dopo il successo della 33 Stradale, arriverà una nuova few-off BottegaFuoriserie destinata a rafforzare il lato più esclusivo ed emozionale del marchio.

Se alla fine il nome scelto fosse davvero Montreal, il Biscione riporterebbe così in vita un’altra delle denominazioni più affascinanti del proprio passato. Ma fino a quando il telo non verrà sollevato, coupé, shooting brake, motore e persino il nome resteranno pezzi di un puzzle ancora tutto da completare.