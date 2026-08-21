Nuova Fiat Uno Turbo, il ritorno della piccola bomba italiana fa sognare: ecco come potrebbe essere

Come sarebbe oggi una Nuova Fiat Uno Turbo? A provare a dare una risposta ci ha pensato il creatore digitale Carlo Indelicato, che su LinkedIn ha pubblicato un nuovo progetto realizzato con l’intelligenza artificiale. Il render immagina il ritorno di uno dei nomi più amati dagli appassionati Fiat, trasformandolo in una piccola sportiva moderna ma con diversi richiami alla vettura che negli anni ’80 e ’90 fece sognare un’intera generazione.

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Indelicato parte proprio da quell’epoca e da tre elementi che bastano ancora oggi per far tornare alla mente la Uno Turbo i.e.: turbocompressore, sedili avvolgenti e strumentazione dal carattere sportivo. Nel progetto digitale la vettura mantiene dimensioni compatte, ma assume un aspetto decisamente muscoloso. Paraurti maggiorati, grandi prese d’aria, cerchi sportivi, assetto ribassato e un posteriore dominato da spoiler, diffusore ed elementi specifici le danno l’aspetto di una vera hot hatch.

Nuova Fiat Uno Turbo: un render che guarda al passato ma anche al futuro

L’idea di questa nuova Fiat Uno Turbo immaginata da Carlo Indelicato prevederebbe anche un motore 1.3 Turbo da 105 CV, una scelta volutamente vicina allo spirito della Uno Turbo originale piuttosto che alla corsa alle potenze sempre più elevate delle sportive moderne. Naturalmente non si tratta di un progetto ufficiale Fiat e al momento non esistono indicazioni su un possibile ritorno della Uno Turbo. Il render serve però a mostrare quanto questo nome abbia ancora oggi un peso particolare nella storia del marchio.

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La prima Fiat Uno Turbo i.e. arrivò nel 1985 e diventò rapidamente una delle piccole sportive più desiderate del periodo. Sotto il cofano c’era inizialmente un 1.3 turbo benzina da 105 CV, potenza che oggi potrebbe sembrare modesta ma che, abbinata al peso ridotto della vettura, garantiva prestazioni notevoli. La Uno Turbo superava i 200 km/h e offriva accelerazioni capaci di mettere in difficoltà automobili ben più potenti.

Con l’arrivo della seconda serie, alla fine degli anni ’80, il modello continuò la sua carriera con un motore da 1.372 cc e una potenza salita fino a 118 CV. Il suo carattere diretto, il turbo vecchia scuola e il peso contenuto contribuirono a trasformarla in una delle icone sportive Fiat di quegli anni. Oggi gli esemplari meglio conservati sono sempre più ricercati dai collezionisti.

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Un ritorno della Nuova Fiat Uno Turbo non è previsto nei programmi ufficiali del marchio, ma il momento che sta vivendo Fiat rende ipotesi come questa particolarmente interessanti. La casa torinese sta infatti preparando una nuova fase della propria gamma, con diversi modelli destinati ad arrivare nei prossimi anni e una maggiore attenzione anche a vetture capaci di recuperare nomi e suggestioni della sua lunga storia.