Jeep Avenger pronta a prendersi la scena in Brasile: a Interlagos arrivano anche due showcar speciali

A pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato brasiliano, Jeep Avenger si prepara a mostrarsi al grande pubblico in occasione del Festival di Interlagos, in programma dal 27 al 30 agosto all’autodromo José Carlos Pace di San Paolo. Per il SUV compatto sarà la prima apparizione in un evento di queste dimensioni in Brasile, un appuntamento che Jeep sfrutterà anche per mettere in mostra due interpretazioni decisamente più particolari del modello di serie.

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Jeep Avenger protagonista al Festival di Interlagos

La Jeep Avenger destinata al mercato brasiliano mantiene molti degli elementi che hanno reso riconoscibile il modello anche in Europa. Davanti troviamo la classica griglia a sette feritoie, qui accompagnata da elementi luminosi, mentre dietro restano i gruppi ottici con firma a X. I passaruota trapezoidali e i paraurti piuttosto pronunciati cercano invece di sottolineare l’impostazione da vero SUV.

Jeep dichiara un angolo d’attacco di 22 gradi, un angolo d’uscita che può arrivare a 33,9 gradi e un’altezza da terra di 221 mm. Non mancano poi fari Matrix LED e una dotazione di sicurezza che comprende sei airbag.

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In Brasile la gamma sarà articolata negli allestimenti Longitude, Altitude e Limited. Proprio quest’ultima versione sarà quella più ricca, con telecamere a 360 gradi, sistemi ADAS di livello 2, cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia. Al centro della plancia trova spazio inoltre uno schermo da 10 pollici, affiancato però da pulsanti fisici per le funzioni utilizzate più spesso.

A Interlagos non ci saranno soltanto le JeepAvenger di produzione. Jeep porterà infatti due showcar realizzate per l’occasione. La prima nasce intorno al film Avengers: Doctor Doom dei Marvel Studios, atteso nelle sale brasiliane a dicembre 2026. La vettura riceve una particolare tonalità di verde ispirata al Dottor Destino, cerchi personalizzati, decalcomanie dedicate e modifiche anche nell’abitacolo, con sedili specifici, illuminazione interna e accessori Mopar.

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La seconda Jeep Avenger cambia completamente atmosfera e guarda al mondo delle competizioni. Il progetto è stato sviluppato insieme a Deus Ex-Machina, realtà con cui Jeep collabora in Brasile dal 2026. In questo caso troviamo sedili avvolgenti, sospensioni rinforzate, gruppi ottici oscurati, prese d’aria sul cofano e un nuovo set di ruote e pneumatici.

Le due showcar servono soprattutto a raccontare un lato più spettacolare della Avenger, proprio mentre Jeep prova a costruirne l’immagine sul mercato brasiliano. Un debutto importante per un modello che, dopo essersi ritagliato uno spazio significativo in Europa, punta ora ad allargare ulteriormente la propria presenza internazionale.