Fiat Pandina Van, ad agosto 1.100 euro di sconto e 59 rate da 119 euro al mese

Fiat Pandina Van torna tra le proposte di agosto dedicate a professionisti e titolari di Partita IVA. La formula riguarda la versione a due posti con motore 1.0 Hybrid da 70 CV, una soluzione pensata soprattutto per chi cerca un mezzo compatto da utilizzare ogni giorno in città senza passare a un vero e proprio furgone.

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Fiat Pandina Van: come funziona l’offerta da 119 euro al mese

Il prezzo di listino della versione interessata è di 14.700 euro, esclusi messa su strada, IPT e contributo PFU. Con la promozione il valore della fornitura scende invece a 13.600 euro, sempre IVA esclusa.

Il leasing Evolease dura 60 mesi e parte con un primo canone anticipato di 4.772 euro. Seguono 59 canoni mensili da 119 euro, nei quali sono comprese le spese di gestione e il servizio Identicar per i primi dodici mesi. Alla fine del contratto il valore di riscatto è fissato in 4.836,30 euro. TAN al 4,99% e TAEG al 7,60%.

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Il contratto prevede un massimo di 100.000 km. Soltanto in caso di restituzione o sostituzione del veicolo, superata questa percorrenza vengono richiesti 0,05 euro per ogni chilometro eccedente. L’iniziativa resta valida fino al 31 agosto 2026.

Dietro Pandina c’è naturalmente la storia della Panda, iniziata nel 1980. La prima generazione nacque come un’auto semplice, spaziosa e relativamente economica, caratteristiche che nel corso degli anni sono rimaste parte fondamentale del modello. Nel 1984, appena quattro anni dopo il debutto, Fiat aveva già prodotto il milionesimo esemplare.

L’attuale generazione viene costruita a Pomigliano d’Arco dal 2011 e nel 2025 il nome Pandina è diventato ufficialmente quello della city car più piccola della famiglia Panda, ormai affiancata dalla più grande Grande Panda.

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Il pubblico italiano continua a premiarla. Nel 2025 Pandina è stata l’auto più venduta in Italia con 102.597 immatricolazioni, più del doppio rispetto alla seconda classificata. Anche nel 2026 il modello è rimasto stabilmente al vertice: nel primo semestre risultava ancora la vettura più venduta nel nostro Paese.

E la sua carriera è destinata a durare ancora parecchio. Stellantis ha stabilito di prolungare la produzione dell’attuale Pandina a Pomigliano fino al 2030, dopodiché nello stesso stabilimento arriverà una nuova generazione della Panda. Una vita commerciale insolitamente lunga, ma sostenuta da numeri che continuano a dare ragione a Fiat.