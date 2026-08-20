Nuova Alfa Romeo Giulietta, una proposta fuori dagli schemi per la futura compatta

Una nuova Alfa Romeo Giulietta molto diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato. È questa l’idea sviluppata dal creatore digitale indipendente Luigi Lumia, che ha immaginato una possibile erede della compatta del Biscione partendo da un suo disegno realizzato a mano e trasformandolo successivamente in una serie di immagini con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta: il concept di Luigi Lumia nasce da un disegno a mano

Lumia ha spiegato che si tratta del terzo e ultimo concept della sua serie dedicata ad Alfa Romeo. Questa volta ha voluto immaginare una vettura di segmento C senza seguire troppo da vicino gli stilemi delle Alfa attuali. Il risultato è infatti volutamente esagerato: carrozzeria molto bassa, carreggiate larghe, ruote enormi e proporzioni che ricordano quasi quelle di una supercar più che di una tradizionale compatta.

Il frontale riprende alcune idee già utilizzate dal designer nel precedente concept Alimena, mentre il resto della vettura segue un linguaggio stilistico personale. Interessante anche la genesi del disegno laterale. Lumia ha raccontato che inizialmente il passo era risultato troppo lungo e, invece di cancellare e rifare metà vettura, ha letteralmente tagliato il foglio, sovrapposto le due parti per accorciarlo e raccordato nuovamente tetto e linea di cintura. Un metodo decisamente artigianale, prima del successivo passaggio digitale.

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L’idea di una nuova Giulietta, però, non è poi così lontana dai programmi reali di Alfa Romeo. Con il piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha infatti confermato l’arrivo di una nuova hatchback di segmento C che raccoglierà idealmente l’eredità di modelli come 147 e Giulietta. La vettura nascerà sulla piattaforma multi-energy STLA ONE e sarà affiancata da un nuovo C-SUV, previsto invece su STLA Medium.

Quest’ultimo è già qualcosa di più concreto: Alfa Romeo ne ha mostrato un primo teaser e ha confermato che sarà disegnato a Torino, prodotto a Melfi e presentato nel quarto trimestre del 2027.

Più incerto resta invece ciò che accadrà nel segmento D. Le attuali Giulia e Stelvio rimarranno in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio, ma Alfa Romeo sta ancora studiando come continuare a presidiare quella fascia di mercato. Il marchio ha parlato di nuove interpretazioni e di piattaforme flessibili capaci di ospitare motorizzazioni ibride ed elettriche, rimandando però a più avanti i dettagli definitivi.