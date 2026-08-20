Fiat Ducato, ad agosto il furgone più venduto in Italia si porta a casa con rate da 189 euro

Fiat Ducato torna tra le offerte di agosto con una promozione rivolta a professionisti e titolari di Partita IVA. La versione interessata è il Furgone Lastrato 30 L2H1 con motore 2.2 Diesel da 120 CV e cambio manuale, disponibile con leasing Evolease sui veicoli in pronta consegna. Per accedere all’iniziativa è richiesta la permuta oppure la rottamazione di un usato.

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Fiat Ducato: ad agosto viene proposto con 59 canoni da 189 euro

Il prezzo di listino di questa configurazione è di 34.250 euro, senza considerare messa su strada, IPT e contributo PFU. Con la promozione il valore della fornitura scende invece a 24.500 euro, sempre IVA esclusa.

La formula di Fiat Professional prevede un primo canone anticipato di 5.002 euro e successivamente 59 pagamenti mensili da 189 euro. Alla fine dei 60 mesi si può riscattare il veicolo versando 14.796 euro. Il TAN è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 6,99%. Nei canoni sono comprese anche le spese di gestione e, per i primi dodici mesi, il servizio Identicar.

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Il contratto prevede una percorrenza massima di 100.000 km. Se alla scadenza si sceglie di restituire o sostituire il Ducato e questa soglia è stata superata, vengono richiesti 0,05 euro per ogni chilometro in più. L’offerta resta valida fino al 31 agosto 2026 e non può essere abbinata ad altre iniziative.

Ducato, d’altra parte, è uno dei nomi più longevi e riconoscibili di Fiat Professional. Il primo esemplare uscì dalle linee dello stabilimento di Atessa il 23 ottobre 1981. In un mercato allora molto diverso da quello attuale, la trazione anteriore, il grande spazio di carico e la possibilità di realizzare numerosi allestimenti contribuirono rapidamente alla sua diffusione.

Da allora sono passati quasi 45 anni e il Ducato continua a essere costruito nello stesso stabilimento abruzzese. Nel tempo è diventato anche una delle basi più utilizzate nel settore dei camper, oltre a restare un punto fermo per trasporto merci e utilizzi professionali.

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I numeri italiani confermano quanto il modello sia ancora importante. Nel 2025 sono stati immatricolati 20.659 Fiat Ducato, oltre 900 in più rispetto all’anno precedente, risultato che gli ha permesso di chiudere l’anno come veicolo commerciale più venduto in Italia. La stessa posizione è stata mantenuta anche nel primo semestre del 2026, con Ducato ancora davanti agli altri modelli del settore.