Fiat Doblò, doppia offerta ad agosto: il diesel parte da 149 euro al mese, l’elettrico da 159 euro

Fiat Doblò entra nelle promozioni di agosto con due formule dedicate ai professionisti e ai titolari di Partita IVA. Fiat Professional propone infatti sia il classico 1.5 Diesel da 100 CV sia la versione completamente elettrica, con appena 10 euro di differenza tra i rispettivi canoni mensili.

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Fiat Doblò: le offerte di agosto 2026

Per il Doblò Van M 1.5 Diesel da 100 CV con cambio manuale, il prezzo di listino di 23.350 euro scende con la promozione a 18.900 euro, sempre IVA esclusa. Il leasing Evolease prevede un primo canone anticipato di 4.959 euro, seguito da 59 canoni da 149 euro. Alla fine dei 60 mesi il valore di riscatto è di 9.573,50 euro. TAN fisso al 4,99% e TAEG al 6,88%.

L’offerta riguarda i veicoli in pronta consegna e richiede la permuta oppure la rottamazione di un usato. La scadenza è fissata al 31 agosto 2026.

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Curiosamente, anche l’E-Doblò Van M da 100 kW viene proposto allo stesso prezzo promozionale di 18.900 euro, contro un listino di 31.600 euro. Cambia però la struttura del leasing: il primo canone sale a 6.287 euro, poi ci sono 59 pagamenti da 159 euro e un riscatto finale di 7.457,60 euro. In questo caso il TAEG è del 7,34%.

Doblò è ormai uno dei nomi storici della gamma Fiat Professional. Venne presentato nel 2000 al Salone di Parigi, inizialmente con una doppia anima: veicolo per famiglie e tempo libero da una parte, Doblò Cargo per professionisti dall’altra.

Il successo arrivò rapidamente. Nel 2010, dopo meno di dieci anni, dallo stabilimento Tofaş di Bursa uscì il milionesimo esemplare. Cinque anni più tardi Fiat parlava già di oltre 1,4 milioni di Doblò immatricolati, considerando insieme le versioni passeggeri e commerciali.

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Ancora oggi il modello continua a pesare parecchio nelle vendite italiane. Nel 2025 Doblò Van ha raggiunto circa 20.000 immatricolazioni, ben 7.297 in più rispetto al 2024, diventando il secondo veicolo commerciale più venduto in Italia dietro soltanto al Ducato. Nei primi quattro mesi del 2026 ne sono stati immatricolati altri 5.056, risultato che lo mantiene ai vertici del mercato e al primo posto tra i compact van.