Alfa Romeo Cuore Sportivo: una quattro porte da sogno che guarda al futuro del Biscione

Come potrebbe essere una vettura sportiva Alfa Romeo pensata senza troppi compromessi? A dare la propria risposta è Raphaël Wierzbicki, creatore digitale indipendente che ha pubblicato una nuova proposta denominata Alfa Romeo Cuore Sportivo. Non si tratta naturalmente di un progetto ufficiale del Biscione, ma di un render nato inizialmente da alcuni schizzi realizzati a mano e successivamente trasformati in immagini digitali.

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Alfa Romeo Cuore Sportivo: una berlina che punta tutto sulle emozioni

Wierzbicki ha spiegato di aver voluto immaginare una sportiva a quattro porte in linea con le tendenze attuali, scegliendo per la carrozzeria un particolare grigio iridescente. Il risultato è una vettura bassa, larga e molto muscolosa, con proporzioni che ricordano più una supercar allungata che una berlina tradizionale.

Davanti non manca naturalmente lo scudetto Alfa Romeo, inserito in un frontale molto pulito e affiancato da gruppi ottici sottili e aggressivi. Le grandi ruote con il classico disegno a cinque fori riportano immediatamente alla tradizione del marchio, mentre sulla fiancata spiccano vistose aperture dietro le ruote anteriori.

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Interessante anche la coda, dove Wierzbicki ha scelto fanali circolari, quattro terminali di scarico centrali e un grande diffusore. L’insieme ha volutamente qualcosa di esagerato, ma il render cerca comunque di mantenere alcuni elementi che permettono di riconoscere subito un’Alfa Romeo.

Una Alfa Romeo Cuore Sportivo di questo tipo, almeno per ora, non rientra nei programmi ufficiali della casa. Il futuro reale del Biscione sta prendendo una direzione diversa. Stellantis ha confermato che Junior continuerà a presidiare il segmento B-SUV e riceverà aggiornamenti durante il proprio ciclo commerciale.

La prossima grande novità già annunciata sarà invece un nuovo C-SUV, sviluppato sulla piattaforma STLA Medium, con motorizzazioni multi-energia. Sarà disegnato a Torino, prodotto nello stabilimento di Melfi e presentato ufficialmente nel quarto trimestre del 2027.

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Nel frattempo Giulia e Stelvio resteranno in gamma fino al 2027, comprese le versioni Quadrifoglio tornate ordinabili nel 2026. Sarà quindi interessante capire cosa Alfa Romeo deciderà di fare successivamente nel segmento D. E chissà che, prima o poi, non possa esserci nuovamente spazio anche per qualcosa capace di incarnare in maniera ancora più estrema quel concetto di “Cuore Sportivo” che da sempre accompagna il marchio.