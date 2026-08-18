Jeep porta lo spirito americano in Germania: protagonista agli NFL Football Fest

Düsseldorf ha respirato aria americana lo scorso weekend con l’NFL Football Fest che ha richiamato migliaia di appassionati e tra i protagonisti dell’evento c’era anche Jeep, che in Germania ha scelto di legare sempre di più la propria immagine alla crescita del football americano.

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Jeep insieme alla NFL in Germania

Per due giorni la piazza del mercato di Düsseldorf ha cambiato volto. Tra giochi, sfide e attività pensate per il pubblico, gli appassionati hanno potuto vivere da vicino un po’ dell’atmosfera tipica degli eventi NFL americani.

In mezzo a tutto questo c’era anche Jeep, partner ufficiale della NFL in Germania. Il marchio ha portato alla manifestazione la nuova Compass, esposta davanti ai visitatori per tutta la durata dell’evento. Il personale presente sul posto ha distribuito anche gadget legati alla collaborazione tra le due realtà.

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L’abbinamento tra Jeep e NFL, del resto, non sembra affatto casuale. Entrambi sono nomi fortemente legati agli Stati Uniti e per il marchio automobilistico si tratta di un modo piuttosto semplice per raccontare le proprie origini senza passare necessariamente da una normale campagna pubblicitaria.

Peter Stoffels, CEO di Jeep Germania, si è detto molto soddisfatto della risposta arrivata da Düsseldorf. Il manager ha sottolineato soprattutto quanto il football americano stia diventando popolare in tutto il Paese e ha già dato appuntamento alle prossime tappe.

Il calendario prevede infatti altri due eventi nel giro di pochi giorni. Il 28 e 29 agosto l’NFL Football Fest arriverà a Stoccarda, lungo Königstraße, mentre il 4 e 5 settembre sarà la volta di Amburgo, a Spielbudenplatz.

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La collaborazione tra Jeep e NFL era stata annunciata all’inizio del 2026 e continuerà anche dopo l’estate.

L’appuntamento più importante è fissato per il 15 novembre a Monaco di Baviera, quando si giocherà l’NFL Munich Game 2026 tra New England Patriots e Detroit Lions.

Anche in quell’occasione Jeep sarà presente. Per il marchio sarà probabilmente la vetrina più importante di tutta la partnership, davanti a un pubblico che in Germania sembra ormai aver preso decisamente gusto al football americano.