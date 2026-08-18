Leapmotor da record in Germania: è ancora il marchio cinese elettrico numero uno

Leapmotor continua a guadagnare spazio in Germania e luglio 2026 ha segnato un altro passo importante per il marchio cinese. Nel corso del mese sono state immatricolate quasi 2.750 vetture, il dato più alto mai raggiunto finora sul mercato tedesco.

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A colpire è soprattutto la velocità con cui stanno crescendo i numeri. Rispetto allo stesso periodo precedente, le immatricolazioni sono aumentate di quasi il 330 per cento. Non si tratta quindi soltanto di un buon mese isolato, ma di un andamento che sta diventando sempre più evidente.

Leapmotor supera l’1% del mercato tedesco

Per la prima volta Leapmotor è riuscita anche a superare la soglia dell’1 per cento di quota nel mercato tedesco delle autovetture. Una percentuale che può sembrare ancora piccola, ma che assume un altro significato se si considera quanto sia recente la presenza del marchio in Europa.

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Gran parte del risultato arriva dalle auto elettriche. Delle quasi 2.750 vetture immatricolate a luglio, più di 2.600 erano completamente elettriche. Questo ha permesso a Leapmotor di confermarsi, per il secondo mese consecutivo, come il marchio cinese con il maggior numero di BEV vendute in Germania.

Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania, ha commentato con soddisfazione questi numeri, sottolineando come il 2026 stia diventando un anno particolarmente positivo. L’obiettivo adesso è cercare di mantenere questo ritmo anche nei prossimi mesi.

A dare una mano potrebbe essere soprattutto l’allargamento della gamma. Leapmotor sta infatti preparando nuovi modelli pensati per entrare in segmenti dove finora era poco presente. Tra questi c’è la B05, prima hatchback compatta del marchio, che sta iniziando il suo percorso commerciale. A lei si aggiunge il piccolo SUV B03X, per il quale sono già stati aperti gli ordini.

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Un ruolo importante nella crescita europea di Leapmotor lo sta avendo anche Stellantis, che attraverso Leapmotor International accompagna l’espansione del costruttore cinese fuori dal mercato domestico.

La strada da fare resta lunga, soprattutto in un Paese dove i marchi tedeschi continuano ad avere un peso enorme. I numeri di luglio, però, mostrano che Leapmotor non è più una presenza marginale. Il superamento dell’1 per cento di quota e il primato tra i costruttori cinesi di auto elettriche sono segnali che iniziano a dare consistenza alla sua crescita in Europa.