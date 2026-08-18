Fiat 500 domina ancora in Germania: vendite in crescita del 62,1% a luglio

La Fiat 500 continua a dire la sua anche in Germania, dove a luglio è riuscita ancora una volta a conquistare il primo posto tra le auto del segmento Mini. Un risultato che conferma il buon momento del modello e che diventa ancora più interessante se confrontato con quanto fatto nello stesso mese dello scorso anno.

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Fiat 500 ancora prima tra le Mini in Germania

Secondo i dati della KBA, l’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici, nel mese di luglio la Fiat 500 ha raggiunto una quota del 22,7 per cento nel proprio segmento. In pratica, quasi una Mini nuova su quattro immatricolata in Germania è stata una 500.

Ma il dato che colpisce maggiormente è un altro. Rispetto a luglio 2025, le immatricolazioni del modello sono aumentate del 62,1 per cento, una crescita decisamente superiore a quella del mercato e che conferma come la piccola italiana continui ad avere un seguito importante tra gli automobilisti tedeschi.

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Fiat 500 sta dando una mano non indifferente anche ai risultati complessivi di Fiat. Tra gennaio e luglio 2026 il marchio italiano è riuscito infatti a entrare tra le dieci case automobilistiche con il maggior numero di immatricolazioni in Germania. Non è un risultato scontato, soprattutto considerando quanto il mercato tedesco sia competitivo e quanto siano forti i marchi locali.

Luigi Saia, responsabile di Fiat in Germania, ha evidenziato proprio questo aspetto, sottolineando come la 500 abbia continuato a viaggiare su livelli molto positivi anche dopo il buon andamento registrato nella prima parte dell’anno. Secondo il manager, a convincere i clienti rimane soprattutto quella combinazione tra stile italiano e tecnologia che accompagna da sempre il modello.

La Fiat 500, del resto, è uno di quei nomi che non hanno bisogno di molte presentazioni. La versione moderna arrivata nel 2007 è riuscita a raccogliere l’eredità della celebre 500 del passato, diventando nel giro di pochi anni uno dei modelli simbolo del marchio.

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Negli ultimi tempi la sua storia ha preso però una strada nuova. Prima è arrivata la generazione completamente elettrica e successivamente Fiat ha deciso di riportare in gamma anche una versione ibrida, scelta pensata per allargare nuovamente il pubblico potenziale.

I numeri tedeschi di luglio sembrano premiare questa strategia. A quasi vent’anni dal ritorno della 500 moderna, il modello continua insomma a essere una presenza importante per Fiat e, soprattutto, a trovare ancora parecchi clienti fuori dall’Italia.