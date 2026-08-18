Dodge Charger 2027, un nuovo rosso scuro rende la muscle car ancora più aggressiva

Dodge Charger continua ad allargare le possibilità di personalizzazione e per il 2027 aggiunge un nuovo colore destinato a farsi notare. Si chiama Red Oxide ed è una tonalità di rosso scuro molto intensa, già utilizzata sulla Dodge Durango e adesso disponibile sull’intera gamma della muscle car americana. Il debutto pubblico è avvenuto durante il Woodward Dream Cruise, dove Dodge ha mostrato per la prima volta la nuova finitura sulla Charger.

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Dodge Charger: Red Oxide entra nella gamma 2027

Il nuovo colore si affianca a Purple Haze, arrivato recentemente, e alle altre tinte già disponibili come Bludicrous, Green Machine, Redeye, Sub-Zero, White Knuckle e Diamond Black. Dodge continua quindi a puntare parecchio sulla possibilità di rendere ogni vettura diversa dalle altre, attraverso colori, grafiche e pacchetti estetici disponibili direttamente dalla fabbrica.

Matt McAlear, CEO di Dodge, ha spiegato che per il marchio il colore rappresenta un altro modo attraverso il quale i clienti possono esprimere la propria personalità. Red Oxide, in particolare, cambia parecchio aspetto a seconda della luce e contribuisce a rendere ancora più aggressiva la presenza su strada della Charger.

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Al Woodward Dream Cruise la nuova tinta è stata mostrata su una Dodge Charger Scat Pack 2027, ma nello stand del marchio c’erano anche la Charger Super Bee da 600 CV, la Durango SRT Hellcat Jailbreak in Toxic Orange e altri esemplari caratterizzati da colori e grafiche particolari.

La nuova Red Oxide potrà essere ordinata a partire dal prossimo mese su tutta la gamma Dodge Charger 2027. Negli Stati Uniti avrà un prezzo di 695 dollari.

La scelta non manca neppure sotto il cofano. La Charger R/T utilizza il motore SIXPACK da 420 CV, mentre la Scat Pack arriva a 550 CV grazie al sei cilindri biturbo Hurricane da 3,0 litri. Più in alto troviamo la nuova Super Bee Launch Edition da 600 CV. Chi preferisce l’elettrico può invece scegliere la Charger Daytona Scat Pack, che raggiunge 670 CV.

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Tutte le Charger sono dotate di trazione integrale e possono essere scelte sia con carrozzeria coupé a due porte sia con quella berlina a quattro porte. Red Oxide aggiunge dunque un’altra possibilità a una gamma che Dodge vuole rendere sempre più riconoscibile, lasciando ai clienti parecchia libertà nel costruire una muscle car il più possibile vicina ai propri gusti.