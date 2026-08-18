Fiat Strada e Toro premiate in Brasile: doppio successo al Best Buy 2026

Fiat continua a fare la voce grossa in Brasile, dove da cinque anni consecutivi è il marchio più venduto. Stavolta a portare a casa un nuovo riconoscimento sono state Fiat Strada e Fiat Toro, premiate nell’edizione 2026 del Best Buy organizzato dalla rivista Quatro Rodas.

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Il premio è particolarmente interessante perché non guarda soltanto alle prestazioni o alla dotazione. Per scegliere le migliori auto del mercato brasiliano vengono presi in considerazione anche il rapporto qualità-prezzo, i costi di gestione, il comfort e più in generale tutto ciò che può pesare realmente sulla scelta di chi deve comprare un’auto. Le categorie previste sono 31 e praticamente tutto il mercato viene passato al setaccio.

Fiat Strada continua a dominare in Brasile

Tra i pick-up leggeri e medi con prezzo fino a 150.000 real brasiliani si è imposta la Fiat Strada Freedom CP. Un risultato che, guardando ai numeri, sorprende fino a un certo punto.

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Fiat Strada è infatti da anni una delle auto più importanti per Fiat in Sud America. È stata il modello più venduto in Brasile per cinque anni consecutivi e anche nel 2026 continua a viaggiare su ritmi molto elevati, avendo già superato quota 100.000 unità vendute.

Il motivo del suo successo sta soprattutto nella capacità di fare bene un po’ tutto. Nasce come veicolo da lavoro, quindi offre robustezza, capacità di carico e costi di utilizzo contenuti, ma negli anni è diventata anche più completa e confortevole. Questo le permette di essere scelta non soltanto da chi la usa per esigenze professionali, ma anche da chi cerca un mezzo pratico per tutti i giorni.

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Fiat ha fatto centro anche nella categoria superiore. Tra i pick-up sopra i 150.000 real il premio è andato al Fiat Toro Volcano MHEV 48V, prodotto nello stabilimento Stellantis di Goiana, nello Stato di Pernambuco.

Toro gioca una partita diversa rispetto alla Strada. È più grande, più curato e cerca di avvicinarsi per comfort e dotazioni a un SUV, pur mantenendo la praticità tipica di un pick-up. La versione premiata ha inoltre un primato importante, essendo diventata il primo pick-up mild hybrid prodotto in Brasile.

Il doppio riconoscimento racconta bene quanto Fiat Strada e Toro siano diventati fondamentali per Fiat. La prima continua a essere una vera macchina da volumi, mentre la seconda presidia una fascia più alta e redditizia del mercato. Due modelli diversi tra loro, ma entrambi decisivi per mantenere Fiat ai vertici in Brasile.