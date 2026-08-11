Nuova Maserati GranTurismo: un render immagina la futura coupé del Tridente con uno stile mozzafiato

Poche automobili riescono a rappresentare Maserati quanto la GranTurismo. La sua formula, del resto, accompagna il marchio da decenni: prestazioni da sportiva, eleganza italiana e la possibilità di affrontare lunghi viaggi senza le rinunce tipiche di una supercar estrema. La GranTurismo che conosciamo oggi è stata svelata nel 2022, ma sul web c’è già chi prova a guardare molto più avanti, immaginando come potrebbe evolvere uno dei nomi più importanti della casa modenese.

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Nuova Maserati GranTurismo: Tommaso Ciampi immagina la prossima generazione

Nelle scorse ore il creatore digitale Tommaso Ciampi ha pubblicato sui social alcuni render che ipotizzano proprio una futura nuova Maserati GranTurismo. Diciamo subnito che non si tratta naturalmente di immagini ufficiali ma di un render realizzato anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Ciampi sceglie però di non stravolgere la filosofia della vettura. La carrozzeria rimane bassissima e molto larga, con cofano lungo, abitacolo arretrato e una coda particolarmente muscolosa. A cambiare radicalmente è soprattutto il frontale, dove la tradizionale grande calandra lascia spazio a una superficie molto più pulita. I gruppi ottici diventano sottilissimi, mentre fiancate e passaruota acquistano un’impostazione quasi da concept car. Dietro troviamo invece quattro terminali di scarico, a sottolineare un’interpretazione che immagina ancora un’anima termica.

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L’attuale concetto di GranTurismo affonda le proprie radici nella Maserati A6 1500 del 1947, mentre il modello che ha reso questo nome familiare al pubblico moderno debuttò al Salone di Ginevra nel 2007 con design Pininfarina. Quella generazione rimase in produzione fino al 2019 superando le 40.000 unità nel mondo.

Oggi la GranTurismo continua a ricoprire un ruolo centrale in una Maserati che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo difficile sul fronte dei volumi. La produzione di GranTurismo e GranCabrio è tornata a Modena alla fine del 2025, mentre nel 2026 il marchio ha aggiornato GranTurismo, GranCabrio e Grecale, affiancandole a MCPURA e GT2 Stradale.

Il futuro, inoltre, comincia a prendere forma. Nel nuovo piano di Stellantis è stato confermato il sostegno allo sviluppo di Maserati come marchio di lusso e sono previsti due nuovi modelli di segmento E, sui quali maggiori dettagli dovrebbero arrivare entro dicembre 2026. Proprio in questo scenario, immaginare quale direzione potrebbe prendere un giorno l’erede della GranTurismo diventa ancora più interessante.