Stellantis richiama quasi 49.000 auto negli USA: coinvolte Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet

Negli USA Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet finiscono al centro di una nuova campagna di richiamo. Stellantis dovrà intervenire su 48.777 vetture per un possibile problema alle cinture di sicurezza posteriori. Il difetto riguarda il corretto riavvolgimento della cintura e, nei casi peggiori, potrebbe ridurne l’efficacia in caso di incidente.

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49.000 esemplari di Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet richiamati da Stellantis

Il problema riguarda in particolare le cinture posteriori esterne. Su alcuni veicoli potrebbero attorcigliarsi e non rientrare correttamente nella loro sede. Una situazione che può sembrare banale, ma che in realtà rischia di compromettere la tensione della cintura e quindi la capacità di trattenere il passeggero in modo efficace.

Al momento non risultano incidenti o feriti collegati direttamente al difetto. FCA US ha però già registrato 484 richieste di intervento in garanzia, un numero che ha spinto Stellantis a esaminare più da vicino il problema.

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La parte più consistente del richiamo riguarda la Dodge Hornet. Sono coinvolti 40.386 esemplari appartenenti agli anni modello dal 2023 al 2025. Numeri più bassi per Alfa Romeo Tonale, ma comunque importanti: in questo caso le vetture interessate sono 8.391, comprese tra gli anni modello 2023 e 2026.

Che il problema coinvolga entrambi i SUV non sorprende più di tanto. Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet sono infatti strettamente imparentate dal punto di vista tecnico e condividono diversi componenti, pur mantenendo un posizionamento e un’identità molto differenti.

Le cinture finite sotto osservazione utilizzano componenti forniti da Autoliv ASP Inc., azienda con sede ad Auburn Hills, nel Michigan. Stellantis aveva iniziato a indagare sul caso già nel mese di maggio, dopo le prime segnalazioni arrivate dal mercato.

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Gli approfondimenti tecnici hanno poi portato gli ingegneri a individuare l’origine del difetto in questi esemplari di Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet in una debolezza di progettazione del sistema. Da qui la decisione di avviare il richiamo e intervenire sui veicoli potenzialmente interessati.

Per i proprietari coinvolti si tratta quindi di un intervento preventivo, ma non certo secondario. Quando si parla di cinture di sicurezza, anche un problema apparentemente semplice può avere un peso importante sul livello di protezione offerto dall’auto.