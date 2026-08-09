Peugeot 2008, maxi sconto da 8.400 euro ad agosto: la versione Turbo 100 benzina punta forte sul prezzo

Peugeot ad agosto torna a puntare con decisione sulla Peugeot 2008 Turbo Benzina 100, una delle versioni più semplici e accessibili della gamma. La promozione porta la Style da un listino di 28.350 euro a 19.950 euro oltre gli oneri finanziari, ma per arrivare a questa cifra bisogna sfruttare permuta o rottamazione e sottoscrivere il finanziamento IMOVE D. Il vantaggio complessivo arriva quindi a 8.400 euro. L’offerta resta valida fino al 31 agosto 2026 ed è riservata alle vetture in pronta consegna.

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Peugeot 2008 Turbo Benzina 100: 35 rate da 109 euro

La formula scelta da Peugeot prevede un anticipo di 6.261 euro e poi 35 rate da 109 euro. Dopo tre anni resta una rata finale da 13.641 euro. Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG sale al 9,73%. Chi non vuole sfruttare il vantaggio aggiuntivo del finanziamento può comunque accedere a un prezzo promozionale di 20.850 euro.

Sotto il cofano c’è il nuovo 1.2 Turbo da 101 CV, abbinato al cambio manuale. È la proposta più tradizionale della gamma 2008 e punta soprattutto su chi vuole spendere meno rispetto alle versioni ibride o elettriche, senza rinunciare a un motore turbo benzina.

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La Peugeot 2008 continua comunque a essere uno dei modelli più importanti per Peugeot in Europa. Nei primi sei mesi del 2026 ha raggiunto 88.717 immatricolazioni, entrando nella top ten delle auto più vendute del continente. Rispetto allo stesso periodo del 2025 c’è però un calo del 7,35 per cento, segno che il segmento dei B-SUV è diventato ancora più combattuto.

In Italia, invece, il quadro è stato più positivo almeno nella prima parte dell’anno. Nel primo trimestre del 2026 sono state immatricolate 3.709 Peugeot 2008, contro le 2.650 dello stesso periodo del 2025. La crescita è quindi stata vicina al 40%.

A luglio sono poi arrivate altre 1.122 immatricolazioni. Nei primi sette mesi dell’anno la 2008 si è confermata tra i SUV compatti più venduti sul mercato italiano. La nuova promozione sulla Turbo 100 arriva quindi in un momento in cui Peugeot prova a rafforzare ulteriormente il modello in Italia e, allo stesso tempo, a recuperare terreno sul mercato europeo.