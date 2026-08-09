Citroën C3 Aircross YOU Turbo 100, ad agosto sconto di 3.300 euro e rate da 99 euro

Citroën ad agosto prova a giocarsi una carta molto semplice: abbassare il più possibile il prezzo d’ingresso della nuova C3 Aircross. L’offerta riguarda la C3 Aircross YOU con motore 1.2 Turbo 100 benzina e cambio manuale, proposta fino al 31 agosto 2026. Il listino è di 20.400 euro, ma con la promozione si scende a 18.100 euro. Con il finanziamento SimplyDrive D si arriva invece a 17.100 euro oltre agli oneri finanziari.

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Citroën C3 Aircross YOU Turbo 100: 35 rate da 99 euro

Anche la rata è studiata per attirare l’attenzione. L’anticipo richiesto è di 5.338 euro, poi ci sono 35 rate da 99 euro. Alla fine resta una rata finale da 12.062 euro. Il TAN è fisso al 7,99%, mentre il TAEG arriva all’11,23%.

Questa è la versione più semplice della gamma. Niente sistema ibrido, niente motore elettrico: sotto il cofano c’è il 1.2 Turbo tre cilindri da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Una scelta che può piacere a chi vuole una C3 Aircross senza spendere troppo e senza complicarsi la vita con motorizzazioni più costose.

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La nuova generazione, però, è molto diversa da quella che ha sostituito. È più lunga, misura 4,39 metri, offre più spazio a bordo e può arrivare anche a sette posti. Citroën ha allargato parecchio l’offerta, affiancando alla benzina anche versioni Hybrid ed elettriche.

Sul mercato europeo il 2026 sta andando abbastanza bene per il marchio francese. Nei primi sei mesi Citroën ha aumentato le immatricolazioni dell’8 per cento, portando la quota al 3,4%. C3 e C3 Aircross sono tra i modelli che stanno dando una mano maggiore a questa crescita.

In Italia il cambiamento è ancora più evidente. Nei primi tre mesi del 2026 erano state immatricolate 621 C3 Aircross, contro appena 107 nello stesso periodo del 2025. Nei mesi successivi il ritmo è salito parecchio e tra gennaio e luglio si è arrivati a 8.117 unità.

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Il nuovo modello, quindi, sta riuscendo a ritagliarsi più spazio rispetto al passato. E la Turbo 100 ha tutte le caratteristiche per diventare una delle versioni più facili da vendere: prezzo più basso, motore benzina tradizionale e cambio manuale. Per una parte del pubblico, soprattutto oggi, può bastare questo.