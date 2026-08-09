Fiat 600 Benzina Turbo 100: ad agosto lo sconto arriva a 4.950 euro

Fiat prova a smuovere un po’ le acque attorno alla Fiat 600 Benzina Turbo 100 con una promozione che, almeno sulla carta, rende il modello molto più abbordabile rispetto al listino. Fino al 31 agosto 2026 la versione Pop viene proposta a 18.950 euro oltre agli oneri finanziari, contro i 23.900 euro richiesti normalmente. Per arrivare a questa cifra, però, bisogna mettere insieme due condizioni: rottamare un’auto fino a Euro 4 e sottoscrivere il finanziamento Stellantis Financial Services. La prima porta uno sconto di 3.400 euro, la seconda aggiunge altri 1.500 euro.

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Fiat 600 Benzina Turbo 100: 149 euro al mese e prezzo da 18.950 euro

Chi non vuole finanziare l’acquisto può comunque approfittare della rottamazione e portarsi a casa la 600 a 20.450 euro. Con il finanziamento, invece, la formula prevede un anticipo di 5.706 euro, poi 35 rate da 149 euro e, alla fine dei tre anni, una rata finale da 12.589,60 euro.

Il TAN è fissato all’8,99%, mentre il TAEG arriva al 12,12%. Nel pacchetto rientrano anche Identicar per 12 mesi e l’Extended Care Premium, che aggiunge un anno di copertura alla garanzia contrattuale, entro il limite dei 30.000 km.

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Al di là della promozione, la Turbo 100 ha un ruolo abbastanza chiaro dentro la gamma. Serve a intercettare chi vuole una 600 ma non è interessato né all’ibrido né all’elettrico. Sotto il cofano c’è infatti il tre cilindri benzina da 1,2 litri da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce. Una soluzione più tradizionale, ma anche meno costosa.

Ed è proprio qui che la nuova versione può tornare utile a Fiat, perché la 600 non sta vivendo il suo momento migliore sul mercato. Nei primi sei mesi del 2026 in Europa sono state immatricolate 25.827 unità, contro le 34.331 dello stesso periodo del 2025. In pratica, il calo è stato di circa il 25%.

Il dato italiano è ancora più pesante. Tra gennaio e giugno le immatricolazioni si sono fermate a 8.722 unità, rispetto alle 13.518 registrate un anno prima, con una flessione del 35,5%. A luglio ne sono arrivate altre 979, portando il totale dei primi sette mesi a circa 9.700 esemplari.

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Fiat 600 Turbo 100

In questo quadro, abbassare la soglia d’ingresso con una versione benzina e manuale appare una mossa abbastanza naturale. Soprattutto mentre altri modelli del marchio, come Panda e Grande Panda, stanno facendo decisamente meglio e stanno aiutando Fiat a crescere nel resto della gamma.