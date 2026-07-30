Ferrari Luce: come va alla guida secondo i primi a provarla | Video

La Ferrari Luce è l’auto più controversa mai prodotta dalla casa di Maranello. Non piace agli appassionati del marchio, ma pare stia conquistando nuove fette di clientela in Cina e fra gli imprenditori hi-tech degli USA.
Sono persone che, forse, non hanno mai vissuto il “cavallino rampante” come una religione. Speriamo non tocchi a loro orientare il futuro del marchio, indebolendo i suoi valori fondanti, cui probabilmente non sono affezionati.
Quelli di Top Gear sono stati fra i primi a guidare, in pista, la nuova opera della casa di Maranello, che segna il suo ingresso nell’universo delle auto elettriche. La Ferrari Luce loro assegnata per il test ha una carrozzeria camuffata, ma sotto le coperture protettive c’è l’auto definitiva, in ogni suo aspetto. Si tratta, più nello specifico, di un prototipo di pre-produzione, dall’essenza perfettamente definita.
Come sapete, il design della Ferrari Luce ha mandato in tilt internet sin dal momento della presentazione, datata maggio 2026. Quasi impossibile, nel mare magnum della rete, trovare dei commenti positivi sul suo aspetto. Ma come si guida? C’è qualche elemento di connessione emotiva con le auto a combustione interna del marchio?
A queste e ad altre domande cerca di dare risposte il servizio di Top Gear, che ci fa sentire in modo più nitido che mai la voce della vettura elettrica a 5 posti della casa di Maranello. Il video è lungo, per la completezza dell’approfondimento fatto dagli autori. Chi non avesse tempo per una sua visione completa, può andare subito allo spezzone di maggiore interesse, secondo la seguente time-line:
- 00:00 Introduzione alla Ferrari Luce
- 01:11 Cos’è la Ferrari Luce?
- 02:30 Chi ha progettato la Ferrari Luce?
- 03:13 Panoramica degli esterni
- 03:55 Tergicristalli
- 05:50 Un’auto dentro un’auto
- 06:44 Le reazioni alla Luce
- 07:29 Spiegazione degli interni
- 08:33 Modalità di guida
- 09:50 L’attenzione ai dettagli di Sir Jony Ive
- 10:22 Panoramica degli interni
- 10:56 L’impatto di LoveFrom
- 11:29 La sfida della dinamica di guida di un’auto elettrica
- 12:09 Ricerca e sviluppo interno di Ferrari
- 12:34 Come dovrebbe essere una Ferrari elettrica
- 13:59 Frenata motore e livelli di potenza
- 16:30 Che suono ha?
- 17:52 Di traverso con la Ferrari Luce
- 18:27 Recensione in pista del prototipo Ferrari Luce
- 21:05 Conclusioni sul prototipo Ferrari Luce
Come riferito in altre circostanze, la prima auto 100% alla spina del “cavallino rampante” dispone di quattro motori elettrici ed eroga 1050 cavalli di potenza massima, scaricati sulle quattro ruote motrici.
Le metriche prestazionali sono di altissimo livello, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e una punta velocistica di oltre 310 km/h. Anche la guidabilità è apprezzabile e molto incisiva. Oltre 60 i brevetti collegati a questa vettura che, però, non è in grado di far battere il cuore come le Ferrari endotermiche, non solo per il look poco riuscito, anzi proprio brutto e inguardabile.