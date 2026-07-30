Maserati Levante prepara il ritorno: lusso italiano e stile al centro, senza inseguire Ferrari e Lamborghini

La Maserati Levante, che qui vi mostriamo in un render di qualche tempo fa realizzato da un creatore indipendente, si prepara a tornare in scena con un compito tutt’altro che semplice: aiutare il marchio del Tridente a uscire da uno dei periodi più complicati della sua storia recente. Vendite inferiori alle attese, nuovi modelli arrivati in ritardo e risultati economici deludenti hanno imposto una profonda revisione dei programmi, ma a Modena si lavora già alla prossima fase.

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La nuova Maserati Levante punterà su comfort, materiali pregiati e design italiano

Il ritorno della Maserati Levante avrà un ruolo centrale. I SUV continuano infatti a rappresentare una delle categorie più richieste nel mercato premium e Maserati non può permettersi di restare a lungo senza una proposta in questo segmento. La nuova generazione è già in fase di sviluppo e potrebbe essere prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino, anche se mancano ancora conferme definitive.

A fornire qualche indicazione sulla filosofia del progetto è stato Santo Ficili. Intervistato da CarBuzz, il CEO di Maserati ha anticipato che il marchio tornerà presto a parlare pubblicamente di questo segmento, probabilmente durante un incontro con gli investitori previsto a Modena nei prossimi mesi.

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L’obiettivo non sembra essere quello di costruire un SUV esasperato, pensato soltanto per inseguire potenze e prestazioni da record. La precedente Maserati Levante, uscita di produzione nel 2024, era arrivata a offrire un V8 biturbo da 3,8 litri capace di sviluppare circa 580 CV nelle versioni più sportive. La sua erede potrebbe però seguire una strada differente.

«Noi abbiamo il nostro territorio», ha spiegato Ficili, indicando nell’artigianalità italiana, nelle proporzioni corrette e nell’eleganza degli interni i punti sui quali Maserati vuole costruire il futuro SUV. Una dichiarazione che chiarisce la volontà di recuperare un’identità precisa, evitando confronti diretti con Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus.

«Noi non siamo Ferrari, non siamo Lamborghini. Facciamo quello che deve fare Maserati», ha aggiunto il manager. La nuova Levante dovrebbe quindi puntare soprattutto su comfort, raffinatezza, qualità dei materiali e design, senza trasformarsi necessariamente in una supercar rialzata.

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Una scelta simile potrebbe avere conseguenze anche sul prezzo. Rinunciando alla corsa alle prestazioni estreme, Maserati potrebbe mantenere la nuova Levante in una fascia più accessibile rispetto alle rivali italiane, ampliando il numero dei potenziali clienti senza rinunciare all’esclusività.