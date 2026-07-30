Nuova Opel Mokka, una trasformazione radicale per la futura generazione del SUV nell’ipotesi digitale

La nuova Opel Mokka prende forma nel mondo digitale con un aspetto molto più moderno e sofisticato. Le immagini pubblicate su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes sono state realizzate con l’intelligenza artificiale e non anticipano un progetto ufficiale, ma provano a immaginare come potrebbe evolvere il SUV compatto tedesco nella prossima generazione.

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Un render AI immagina una nuova Opel Mokka con frontale Vizor evoluto, interni digitali e linee più sportive

Il render conserva alcuni elementi tipici del linguaggio stilistico Opel, reinterpretandoli però in maniera più futuristica. Davanti spicca una versione evoluta del Vizor, la fascia nera che unisce idealmente fari e logo, attraversata da una sottile firma luminosa. Il cofano appare più scolpito, mentre il paraurti presenta una grande presa d’aria inferiore che rende il frontale più deciso.

La fiancata della nuova Opel Mokka immaginata da Sezer Design è pulita e muscolosa, con passaruota pronunciati e una linea del tetto leggermente discendente. Il montante posteriore inclinato avvicina il modello al mondo dei SUV coupé, senza però compromettere troppo lo spazio interno. Dietro, i gruppi ottici sono collegati da una fascia luminosa che attraversa l’intero portellone, con il logo Opel illuminato al centro.

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Anche l’abitacolo cambia profondamente. Il render mostra una plancia orizzontale dominata da un ampio pannello digitale, accompagnato da un volante squadrato e da una console centrale essenziale. L’impostazione appare più raffinata rispetto al modello attuale, con rivestimenti chiari e pochi comandi fisici.

La generazione oggi in commercio è arrivata nel 2020 e ha rappresentato una svolta netta rispetto alla precedente Mokka X, introducendo per la prima volta l’Opel Vizor e il Pure Panel digitale. Alla fine del 2024 il SUV è stato aggiornato con leggere modifiche estetiche, un abitacolo più moderno e nuove tecnologie, arrivando nelle concessionarie durante il 2025.

Per vedere una generazione realmente nuova servirà comunque pazienza. Al momento non esistono annunci ufficiali, mentre le indiscrezioni collocano il prossimo progetto non prima della fine del 2028. Stellantis starebbe valutando anche collaborazioni tecnologiche con Leapmotor per futuri SUV Opel, con l’obiettivo di contenere i costi e abbreviare i tempi di sviluppo.