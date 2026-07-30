Jeep e National Geographic insieme: l’avventura diventa un racconto lungo un anno

Jeep rafforza il proprio legame con il mondo dell’avventura attraverso una collaborazione mediatica annuale con National Geographic. L’accordo coinvolgerà televisione, streaming e contenuti digitali, mettendo in contatto l’identità del marchio americano con la capacità narrativa e documentaristica di uno dei nomi più conosciuti a livello internazionale.

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Jeep firma un anno di contenuti con National Geographic

Per i prossimi nove mesi, Jeep sarà lo sponsor principale di National Geographic Channel e National Geographic Wild nel Regno Unito. La presenza del marchio interesserà anche i programmi disponibili attraverso Sky, sia nella programmazione tradizionale sia nei servizi on demand. In alcuni periodi del 2026, inoltre, Jeep comparirà come sponsor di studio per diversi contenuti National Geographic distribuiti su Disney+.

Una parte centrale della collaborazione è rappresentata dalla campagna realizzata con National Geographic Creative Works, sviluppata tra luglio e settembre 2026. Il progetto comprende contenuti brandizzati destinati alle piattaforme cartacee, digitali e social del gruppo editoriale, con immagini e racconti costruiti intorno al tema della scoperta.

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La storia segue il fotografo di National Geographic Charlie Hamilton James e suo figlio Arthur, che sogna di diventare fotografo naturalista. I due lasciano alle spalle i ritmi frenetici della vita quotidiana e partono a bordo della nuova Jeep Compass verso la campagna gallese.

Durante il viaggio padre e figlio si immergono nella natura alla ricerca del nibbio reale, l’uccello preferito di Arthur. La vettura diventa così parte di un racconto familiare, più vicino all’esplorazione personale che alla tradizionale pubblicità automobilistica.

La campagna accompagna il lancio britannico della Jeep Compass di terza generazione. Il nuovo SUV viene proposto con motorizzazioni ibride e completamente elettriche, ampliando l’offerta del marchio in uno dei segmenti più importanti del mercato europeo. L’accordo è stato gestito da National Geographic Partnerships, Sky Media e Jeep.