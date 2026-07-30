Fiat 147, l’auto che cambiò il Brasile: 50 anni fa iniziava una rivoluzione

Cinquant’anni fa la Fiat 147 cominciava a comparire sulle strade del Brasile. Era il 1976 e quella piccola utilitaria, la prima automobile del marchio prodotta direttamente nel Paese, stava per aprire una storia molto più grande di lei.

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Fiat 147 conquistò il Brasile con spazio, bassi consumi e soluzioni innovative, fino a diventare la prima auto di serie alimentata a etanolo

Oggi può sembrare un’auto semplice, quasi spartana. Ma proprio nella sua concretezza si trovava il segreto del successo. La 147 non prometteva lusso né prestazioni esagerate: offriva ciò che serviva davvero. Era compatta, economica da mantenere, facile da guidare e sorprendentemente spaziosa.

Per molti brasiliani fu la prima automobile di famiglia. Per altri diventò uno strumento di lavoro, utilizzato ogni giorno nel traffico delle grandi città, sulle strade di campagna o durante spostamenti tutt’altro che brevi. Non aveva bisogno di apparire. Doveva funzionare, e lo faceva bene.

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La presentazione ufficiale si svolse a Ouro Preto, nello Stato di Minas Gerais. Quel debutto non segnò soltanto l’arrivo di un nuovo modello, ma l’inizio concreto dell’avventura industriale di Fiat in Brasile.

La Fiat 147 portava con sé alcune soluzioni tecniche ancora poco comuni nel mercato locale. Il motore montato trasversalmente permetteva di utilizzare meglio lo spazio disponibile. Gli pneumatici radiali miglioravano il comportamento su strada, mentre il parabrezza in vetro stratificato offriva una protezione superiore.

Fiat comprese anche un’altra cosa: non sarebbe bastato prendere un’auto europea, spedirla oltre l’Atlantico e metterla in vendita. Il Brasile aveva strade, clima e abitudini differenti. Serviva un modello capace di adattarsi davvero al Paese.

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Fiat 147 venne quindi sottoposta a prove impegnative e modificata per resistere meglio alle condizioni locali. Iniziò così a diventare qualcosa di più di una Fiat costruita in Brasile. Cominciò a essere percepita come un’automobile brasiliana.

Sempre nel 1976, al Salone dell’Auto di San Paolo, arrivò un’anticipazione destinata a lasciare il segno. Fiat presentò un prototipo della 147 alimentato a etanolo. Questo prototipo aveva già percorso numerosi chilometri durante i collaudi e mostrava una tecnologia nella quale il costruttore credeva concretamente.

Tre anni dopo quella sperimentazione entrò in produzione. Nel 1979 la Fiat 147 diventò la prima automobile al mondo costruita in serie con un motore alimentato a etanolo. I brasiliani la ribattezzarono affettuosamente “Cachacinha”, richiamando la bevanda simbolo del Paese e il particolare odore avvertito sui primi esemplari.

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Il soprannome faceva sorridere, ma dietro c’era una svolta industriale autentica. Il lavoro svolto sulla 147 contribuì ad aprire la strada ai motori flex-fuel, diventati molti anni più tardi una presenza abituale nel mercato brasiliano.

Nel corso della sua carriera, Fiat 147 generò numerose versioni e modelli derivati. Entrò nelle famiglie, nelle aziende e nei ricordi di intere generazioni. Fu l’automobile con cui Fiat smise di essere soltanto un marchio italiano arrivato in Brasile e iniziò, poco alla volta, a diventare parte della vita del Paese.