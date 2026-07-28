Nuova Fiat 124 Coupé, eleganza italiana e fascino senza tempo nella nuova ipotesi digitale

Una coupé bassa, larga e pulita, parcheggiata davanti al mare della Costiera Amalfitana. Basta guardare le immagini per capire perché la nuova Fiat 124 Coupé immaginata dalla pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes stia attirando tanta curiosità. Si tratta naturalmente di un render realizzato con l’intelligenza artificiale, senza alcun legame ufficiale con Fiat, ma l’idea tocca un nervo scoperto: nella gamma torinese manca da tempo un’auto costruita soprattutto per emozionare.

Advertisement

Un render digitale immagina una nuova Fiat 124 Coupé moderna

Il progetto digitale di quetsa nuova Fiat 124 coupé sceglie proporzioni classiche. Cofano lungo, abitacolo arretrato, tetto molto basso e fiancate scolpite, senza inutili eccessi. Davanti compare una sottile fascia nera con il logo Fiat al centro, mentre dietro i gruppi ottici attraversano quasi tutta la coda. Anche l’abitacolo guarda al futuro, con una plancia digitale estesa, rivestimenti rossi e un’impostazione elegante, più da gran turismo che da sportiva estrema.

Il nome 124, del resto, porta con sé una storia importante. La berlina debuttò nel 1966 e vinse il premio Auto dell’Anno 1967. Poco dopo arrivò la 124 Sport Coupé, disegnata internamente da Mario Boano e proposta come alternativa più brillante e raffinata alla vettura di famiglia. Prodotta dal 1967 al 1975 in tre serie, aveva la trazione posteriore e motori quattro cilindri bialbero, partendo dal 1.438 cm³ della prima versione.

Advertisement

Nuova Fiat 124 Coupé

Una nuova Fiat 124 Coupé, almeno per ora, non compare però nei programmi annunciati dal marchio. La priorità è ricostruire una gamma globale più ampia, accessibile e adatta alle famiglie. Grande Panda rappresenta la base di questa ripartenza, mentre Grizzly e Grizzly Fastback porteranno Fiat nel segmento C con versioni a benzina, ibride ed elettriche. Il loro debutto commerciale europeo è previsto dalla fine del 2026.

Nel piano FaSTLAne 2030, Fiat ha comunque ottenuto un ruolo di primo piano. Stellantis l’ha inserita tra i quattro marchi globali con maggiore scala e potenziale di redditività, insieme a Jeep, Ram e Peugeot. A questi brand e a Pro One sarà destinato il 70 per cento degli investimenti previsti per prodotti e marchi, all’interno di un programma complessivo superiore a 60 miliardi di euro.

Advertisement

Lo spazio per una coupé di nicchia appare quindi limitato, almeno nel breve periodo. Eppure questo render mostra quanto il patrimonio Fiat possa ancora offrire idee lontane dai soliti SUV: una nuova Fiat 124 Coupé moderna, elegante e italiana, con due porte e una linea capace di farsi ricordare.