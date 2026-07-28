Fiat Grizzly Fastback Hybrid in rosso, il nuovo SUV coupé si mostra senza veli nelle ultime foto spia

La nuova Fiat Grizzly Fastback torna a farsi vedere su strada e questa volta lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Le immagini pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit mostrano un esemplare praticamente privo di camuffature, con carrozzeria rossa e tetto nero a contrasto. Sul portellone compare inoltre la targhetta Hybrid, confermando la presenza di una versione elettrificata nella futura gamma.

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Le ultime foto spia mostrano il SUV coupé Fiat Grizzly Fastback Hybrid in rosso, con design quasi definitivo

La Fiat Grizzly Fastback immortalata in rosso si fa notare soprattutto per una coda molto personale. Il lunotto fortemente inclinato accompagna la discesa del tetto verso un piccolo spoiler, mentre una fascia nera attraversa tutta la parte posteriore e unisce i gruppi ottici a LED. Le luci sono composte da piccoli elementi rettangolari, quasi dei pixel, con la grande scritta Fiat posizionata al centro.

Più in basso troviamo un paraurti robusto, caratterizzato da protezioni scure e da un inserto argentato. L’insieme dà al SUV coupé un aspetto solido, senza appesantirne troppo la linea.

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Anche la vista laterale permette di osservare meglio le proporzioni del modello. La carrozzeria appare lunga e muscolosa, ma l’abitacolo sembra conservare una buona abitabilità. I passaruota sono sottolineati da elementi neri lucidi, mentre i cerchi adottano un disegno geometrico già visto su altre Fiat di recente introduzione.

Il frontale riprende lo stesso motivo luminoso della coda. La firma a LED attraversa la fascia superiore, con il logo Fiat al centro, mentre il paraurti presenta una grande presa d’aria nella zona inferiore. Il risultato è moderno, ma non eccessivamente elaborato.

Fiat Grizzly Fastback farà parte della nuova famiglia globale di SUV del marchio e affiancherà una variante con carrozzeria più tradizionale. Il modello dovrebbe misurare circa 4,5 metri e offrire un bagagliaio vicino ai 600 litri, un dato interessante considerando la forma spiovente del tetto.

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La gamma dovrebbe comprendere motorizzazioni a benzina, ibride e completamente elettriche, con configurazioni differenti in base ai mercati. Le nuove foto spia mostrano comunque un progetto ormai vicino alla produzione: maniglie tradizionali, specchietti di dimensioni generose e dettagli apparentemente definitivi fanno pensare che lo sviluppo sia entrato nella fase conclusiva. Come vi abbiamo scritto ieri il prezzo di partenza dovrebbe essere assai vicino ai 20 mila euro.