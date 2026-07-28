Nuovo motore 1.2 Turbo 100, Stellantis allunga i tagliandi: ma aspettare due anni conviene davvero?

Il nuovo motore 1.2 Turbo 100 nasce con un compito tutt’altro che semplice: far dimenticare le polemiche che hanno accompagnato il precedente PureTech 1.2. Un’unità finita spesso sotto osservazione per la cinghia di distribuzione a bagno d’olio, diventata negli anni uno dei temi più discussi tra proprietari e meccanici.

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Stellantis rivede il 1.2 Turbo 100 con catena e tagliandi ogni due anni. Ecco perché, soprattutto in città, l’olio può richiedere più cure

Stellantis ha quindi deciso di cambiare strada. La novità più evidente è l’arrivo della catena di distribuzione, una soluzione più tradizionale che dovrebbe offrire maggiore tranquillità agli automobilisti. Ma il nuovo motore non è soltanto il vecchio PureTech con una catena al posto della cinghia.

Il progetto è stato rivisto in profondità. Secondo Stellantis, circa il 70 per cento dei componenti, calcolati in base al loro valore, è di nuova concezione. Sono stati modificati pistoni, fasce elastiche, blocco cilindri e sistema di lubrificazione.

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Il tre cilindri ha una cilindrata di 1.199 cm³ e sviluppa 101 CV a 5.500 giri. La coppia massima è di 205 Nm e arriva già a 1.750 giri. Nella guida di tutti i giorni significa avere una buona spinta fin dai bassi regimi, utile soprattutto nel traffico, nelle ripartenze e nei sorpassi, senza essere costretti a tenere sempre il motore su di giri.

L’iniezione diretta lavora a 350 bar, mentre il turbocompressore è a geometria variabile. C’è poi il ciclo Miller, utilizzato per migliorare l’efficienza e contenere consumi ed emissioni.

Il punto che continua a far discutere, però, riguarda la manutenzione. Stellantis prevede un tagliando completo ogni due anni oppure ogni 25.000 chilometri, a seconda della scadenza raggiunta per prima. Chi percorre 25.000 chilometri in poco più di un anno dovrà quindi andare in officina senza attendere il secondo anniversario. È previsto, in ogni caso, un controllo annuale.

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La domanda viene quasi spontanea: lasciare lo stesso olio nel motore per 24 mesi è davvero una scelta prudente? Molto dipende dall’uso dell’auto. Chi percorre soprattutto strade extraurbane o autostrade mette il motore nelle condizioni migliori. La temperatura rimane stabile, l’olio riesce a scaldarsi bene e l’umidità accumulata ha il tempo di evaporare. Gli avviamenti a freddo, inoltre, sono pochi rispetto ai chilometri percorsi.

Ben diverso è il caso di chi usa l’auto quasi esclusivamente in città. Tragitti brevi, code, soste continue e numerose accensioni affaticano maggiormente il lubrificante. Il motore può anche raggiungere la temperatura corretta, mentre l’olio resta ancora freddo. In queste condizioni benzina e umidità possono finire nella coppa, peggiorandone lentamente le caratteristiche.

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L’olio, del resto, non serve soltanto a ridurre l’attrito. Deve proteggere pistoni, cilindri, cuscinetti, alberi a camme, turbocompressore e distribuzione. Aiuta a raffreddare le parti più sollecitate, raccoglie le impurità e limita la formazione di depositi. Con il passare dei mesi, però, gli additivi si consumano e il lubrificante può ossidarsi o contaminarsi.

Stellantis assicura di aver lavorato a lungo sull’affidabilità. Il nuovo 1.2 Turbo 100 ha affrontato oltre 30.000 ore di prove al banco e più di tre milioni di chilometri con veicoli prototipo. Alcuni esemplari hanno superato quota 200.000 chilometri.

Per chi percorre soprattutto tragitti brevi, anticipare il cambio dell’olio a 10.000 o 15.000 chilometri può comunque essere una scelta di buon senso. La catena elimina il problema più noto del vecchio PureTech, ma continua ad avere bisogno di olio pulito per proteggere guide, ingranaggi e tenditore idraulico.