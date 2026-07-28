Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior: ecco come sono andate le vendite in Europa nel 2026

Tre modelli nati dalla stessa famiglia tecnica, ma con risultati commerciali molto diversi. Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior condividono buona parte della base meccanica e produttiva, eppure nei primi sei mesi del 2026 gli automobilisti europei hanno mostrato preferenze piuttosto nette.

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Jeep Avenger resta in testa tra le tre sorelle Stellantis, davanti a Fiat 600 e Alfa Romeo Junior

A fotografare la situazione tra Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600 sono i dati Dataforce pubblicati da Automotive News. La protagonista assoluta è ancora una volta la Jeep Avenger, che mantiene un vantaggio enorme sulle due “cugine” del gruppo Stellantis.

Tra gennaio e giugno 2026, la Jeep Avenger ha totalizzato 51.503 immatricolazioni in Europa. Un risultato importante, anche se leggermente inferiore alle 53.744 unità registrate nello stesso periodo del 2025. La flessione riguarda anche il singolo mese di giugno: 6.846 consegne contro le 7.606 di dodici mesi prima.

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Il piccolo SUV prodotto in Polonia resta comunque saldamente davanti. In Italia continua inoltre a essere uno dei modelli più apprezzati del segmento B, grazie a una gamma ampia che comprende versioni a benzina, ibride, elettriche e a trazione integrale.

Al secondo posto troviamo la Fiat 600. Nei primi sei mesi dell’anno il crossover torinese ha raggiunto quota 25.827 immatricolazioni europee. Il confronto con il 2025, però, evidenzia un calo decisamente più marcato: nella prima metà dello scorso anno erano state vendute 34.331 unità.

La differenza supera quindi gli 8.500 esemplari. Anche giugno ha confermato questa tendenza, con 3.928 Fiat 600 immatricolate contro le 5.664 dello stesso mese del 2025. La versione ibrida continua a sostenere gran parte delle vendite, mentre la 600e completamente elettrica sembra incontrare maggiori difficoltà.

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Chiude la classifica l’Alfa Romeo Junior. Il B-SUV del Biscione, diventato rapidamente il modello più venduto del marchio, ha raccolto 16.352 immatricolazioni nel primo semestre del 2026. Un anno prima erano state 18.549.

Il calo è meno pesante rispetto a quello della Fiat 600, ma resta comunque evidente. A giugno le consegne sono state 2.561, contro le 2.722 registrate nello stesso mese del 2025.

La classifica interna vede dunque Jeep Avenger davanti a Fiat 600 e Alfa Romeo Junior. Guardando all’intero gruppo, però, nessuna delle tre riesce ad avvicinare la Peugeot 2008. Il B-SUV francese ha totalizzato 88.717 immatricolazioni europee nei primi sei mesi del 2026, confermandosi il modello Stellantis più forte della categoria.