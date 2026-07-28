Fiat Ducato festeggia 45 anni: oltre 3,5 milioni di esemplari prodotti

Quarantacinque anni sulle strade d’Europa, milioni di consegne, traslochi, viaggi e giornate di lavoro. Fiat Ducato festeggia un compleanno importante e lo fa con numeri che raccontano molto più di una semplice carriera industriale. Dal debutto sono stati prodotti oltre 3,5 milioni di esemplari, trasformando questo grande furgone in uno dei modelli più riconoscibili e longevi del mercato.

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All’interno della gamma FIAT Professional, Fiat Ducato resta il modello di punta

Per artigiani, imprese, corrieri e flotte aziendali, Fiat Ducato è diventato negli anni uno strumento di lavoro familiare. Solido, spazioso e facile da adattare, ha saputo seguire l’evoluzione delle attività professionali senza perdere la propria identità. È questo il segreto della sua durata: cambiare quando serve, senza smettere di essere utile.

All’interno della gamma FIAT Professional, Fiat Ducato resta il modello di punta. In sei generazioni ha visto crescere la tecnologia, migliorare i motori e cambiare il modo di vivere il veicolo commerciale. Sono arrivati sistemi di assistenza alla guida, connettività, maggiore comfort e una sicurezza sempre più vicina a quella delle automobili.

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Oggi la gamma comprende anche E-Ducato, la variante completamente elettrica. Può raggiungere fino a 424 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e passare dallo 0 all’80 per cento di carica in 55 minuti. Un passo importante per chi lavora in città e deve fare i conti con nuove regole e costi di gestione sempre più pesanti.

Ducato, però, aveva iniziato a innovare molto prima dell’era elettrica. La trazione anteriore, il pianale razionale e una posizione di guida simile a quella di un’auto hanno contribuito a cambiare il segmento dei grandi furgoni. Soluzioni oggi normali, ma allora capaci di indicare una strada precisa.

La produzione resta legata all’Italia, nello stabilimento di Atessa, uno dei più importanti poli europei dedicati ai veicoli commerciali. A questo si aggiunge il sito di Gliwice, in Polonia, che garantisce una struttura industriale più flessibile.

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C’è poi un altro mondo nel quale Fiat Ducato è diventato quasi insostituibile: quello dei camper. Il legame risale ai primi anni Ottanta, quando i primi telai vennero forniti a costruttori tedeschi come Dethleffs, Heku e Weinsberg. Da allora la crescita non si è più fermata.

Nel 1983 arrivò il telaio ribassato. Nel 1991 furono consegnate 14.705 basi ai produttori di camper, mentre nel 1996 venne raggiunto il traguardo dei 100.000 veicoli. La generazione X250 del 2006 segnò poi una svolta, con un progetto sviluppato fin dall’origine per il settore ricreazionale secondo la filosofia “Born to be a Motorhome”.

Oggi le basi camper prodotte sono circa 1,6 milioni. Nel 2025 Ducato è stato eletto per il diciassettesimo anno consecutivo veicolo base camper più popolare dai lettori di Promobil. In Germania FIAT Professional ha totalizzato 31.370 immatricolazioni nel settore ricreazionale, con una crescita del 17 per cento.

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Dietro questi risultati c’è la filosofia “Fit for Mission”. Ducato non nasce come un mezzo rigido, ma come una piattaforma capace di diventare furgone, telaio cabinato, cassone, pianale o veicolo speciale. Con il programma CustomFit, questa capacità continua attraverso conversioni certificate e soluzioni sviluppate con partner specializzati.