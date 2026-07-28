Citroën prepara il ritorno della 2 CV e coinvolge gli appassionati sui social

L’attesa per la nuova Citroën 2 CV entra nel vivo. Dopo aver annunciato lo scorso maggio l’arrivo di un modello ispirato alla celebre utilitaria francese, il marchio ha deciso di accompagnare i suoi appassionati fino alla presentazione ufficiale con una serie di iniziative sui social network.

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Citroën rilancia la 2 CV con un gioco social su Instagram

Dal 23 luglio 2026, in particolare sull’account Instagram internazionale di Citroën, prenderà il via un gioco pensato per celebrare la storia della 2 CV e mantenere alta l’attenzione sul nuovo modello. L’idea nasce dai “Petits Chevaux”, un passatempo molto popolare in Francia e conosciuto da intere generazioni, trasformato per l’occasione in un tabellone digitale.

Ogni casella proporrà un’attività diversa. Ci saranno quiz, sondaggi, votazioni e domande rivolte direttamente alla community. Il filo conduttore sarà sempre la 2 CV: i suoi aneddoti, le versioni più amate, i ricordi dei proprietari e il legame affettivo che ancora oggi unisce migliaia di persone al modello.

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Il percorso accompagnerà i partecipanti fino al Salone dell’Automobile di Parigi, in programma nell’ottobre 2026, dove il nuovo modello sarà finalmente mostrato al pubblico. Alcune iniziative metteranno in palio prodotti del Citroën Lifestyle Shop e biglietti per accedere alla manifestazione parigina. L’obiettivo è coinvolgere non soltanto il pubblico francese, ma anche la vasta comunità internazionale cresciuta intorno alla storica vettura.

Citroën vuole riaccendere il dialogo con gli appassionati prima di svelare un’auto che avrà il compito di reinterpretare lo spirito della 2 CV in chiave moderna.

Il futuro modello sarà elettrico e punterà su semplicità, praticità e prezzo accessibile, gli stessi principi che contribuirono al successo dell’originale. Non dovrebbe trattarsi di una copia in stile rétro, ma di una vettura capace di richiamarne la filosofia, adattandola alle esigenze della mobilità contemporanea.

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In attesa di scoprire forme, dimensioni e caratteristiche tecniche, Citroën sceglie quindi di partire dalla propria comunità. E lo fa affidandosi ai ricordi, alla curiosità e alla passione che la 2 CV continua a suscitare, a quasi ottant’anni dalla sua prima apparizione.