Oltre la Luce: Ferrari F96, la lezione di stile della designer coreana

Chaeeun Lim, designer coreana, ha disegnato la F96, un concept che non è approvato ufficialmente, ispirato alla Ferrari 296 GT3 o, se preferite la nomenclatura interna, alla Tipo F171. Il progetto è sufficiente per farci domandare perché Maranello abbia imboccato la direzione opposta con la Luce.

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La questione Luce, d’altronde, è nota. Il veicolo elettrico che Ferrari aveva pensato già dal 2021 è arrivato nel 2026 tra le polemiche del pubblico, degli investitori, e alla fine anche di Enrico Galliera, ex responsabile marketing e commerciale, che ha lasciato il suo posto in circostanze che non richiedono troppi commenti.

Entrando invece nel dettaglio della Ferrari F96, la prima cosa che colpisce è il frontale. Vista di testa, la discesa del cofano verso il paraurti ricorda effettivamente la 296. La differenza sostanziale è nei fari, Lim non li colloca lungo i fianchi del cofano ma li integra direttamente sotto il bordo inferiore, formando una fessura luminosa sottile che dà all’intera parte anteriore un’espressione predatoria.

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Scorrendo verso il posteriore, i passaruota bombati e le ruote rialzate mantengono il dialogo con la 296. Ma il vero salto è nel modo in cui il cofano prosegue oltre il montante A, scavalca il parabrezza e si distende fino alla coda, trasformando la superficie superiore della vettura in qualcosa di prossimo a un’ala continua. Il tetto si apre in vetro, e gli occupanti guardano il cielo, il che è un’idea esteticamente azzeccata.

La speculazione aerodinamica è inevitabile: un parabrezza che scende quasi fino al paraurti, un cofano che si comporta da profilo alare, aria incanalata nella carrozzeria. I due condotti sul retro rimangono senza risposta, perché di dati tecnici la Ferrari F96 non ne porta. È un render, un sogno, una vettura dichiaratamente elettrica.

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Quanto all’accesso all’abitacolo, il veicolo non offre dettagli. La F96 non sarà mai prodotta, ma in un anno in cui Ferrari ha dimostrato che si può sbagliare anche con il budget e il blasone giusti, un concept gratuito di una designer coreana senza contratto regge sorprendentemente il confronto.