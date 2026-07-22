Ferrari Purosangue Tailor Made in scala: un gioiello in formato ridotto

Una Ferrari Purosangue in scala è stata sviluppata su misura per un cliente statunitense, che l’ha voluta identica alla sua auto reale. Il risultato è un capolavoro in formato ridotto, nato dall’expertise di Amalgam Collection. Qui è entrato in scena il servizio Tailor Made, offerto dall’atelier inglese a quanti vogliono concedersi dei pezzi unici, configurati in modo speciale.

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Ovviamente il prezzo cresce rispetto agli esemplari standard. La cosa non stupisce, perché rientra nel quadro di ciò che è ovvio. Questo modello su misura cattura fedelmente ogni dettaglio distintivo dell’auto in formato reale.

Come la vera Ferrari Purosangue, scelta a riferimento, sfoggia un elegante Blu Pozzi esterno abbinato a un raffinato interno in cuoio, entrambi arricchiti da accenti in fibra di carbonio, per una finitura sofisticata. Non mancano il tetto panoramico e le pinze freni rosse, che gli artigiani di Amalgam Collection sono stati in grado di replicare con grandissima precisione.

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Ne deriva un’opera che incarna l’individualità della macchina originale, per come il facoltoso proprietario l’ha configurata. La fedeltà del modello è stata resa possibile anche dall’uso dei progetti CAD originali e delle specifiche dei materiali e delle vernici fornite direttamente dalla casa di Maranello.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ricordiamo che la Ferrari Purosangue è la prima auto a quattro porte del “cavallino rampante” (la Pinin non fa testo). L’energia dinamica giunge da un motore V12 aspirato da 6.5 litri, disposto in posizione anteriore arretrata, con cambio al posteriore, secondo lo schema transaxle.

Di altissimo livello la scuderia, che conta sulla presenza di 725 cavalli di razza. La loro corsa, condita da musicalità meccaniche inebrianti, si traduce in metriche prestazionali al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 310 km/h. Sono cifre straordinarie per un SUV.

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Eccellente anche il comportamento dinamico, affinato dalla perfetta distribuzione dei pesi, degna delle vetture sportive a motore centrale-anteriore, con un 49% dei carichi davanti e un 51% dietro.

I tratti della carrozzeria sono atletici e snelli. Comunicano, anche da ferma, il dinamismo della vettura emiliana. Si capisce subito di essere al cospetto di un SUV scattante e prestazionale, ma senza pagare dazio in termini di eleganza, grazie al look pulitissimo. Questo emerge anche nell’esemplare in scala Tailor Made della Ferrari Purosangue di cui ci siamo occupati.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection