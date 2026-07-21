Fiat protagonista all’ExpoRural 2026 con il pick-up Titano

Fiat rafforza il proprio legame con il mondo agricolo argentino portando il pickup Titano alla 138ª edizione del Salone Internazionale dell’Allevamento, dell’Agricoltura e dell’Industria. Il grande pick-up sarà il veicolo ufficiale della manifestazione, in programma dal 16 al 26 luglio a Buenos Aires.

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Fiat protagonista con il Titano all’ExpoRural di Buenos Aires

La presenza all’ExpoRural arriva in un momento particolarmente positivo per il marchio. Nel primo semestre del 2026 Fiat ha mantenuto la leadership del mercato argentino, raggiungendo una quota del 12,2 per cento. Un risultato sostenuto soprattutto dalla Cronos, seconda vettura più venduta in assoluto nel Paese.

Anche nei singoli segmenti i numeri sono importanti. La Fiat Cronos controlla il 65 per cento della propria categoria, mentre la Strada raggiunge una quota del 72 per cento. Toro guida invece il suo segmento con il 31 per cento. Dati che confermano quanto il marchio sia radicato in Argentina, sia tra i clienti privati sia tra professionisti e imprese.

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Durante la fiera, aperta ogni giorno dalle 9 alle 20, Fiat esporrà la propria gamma di pick-up composta da Strada, Toro e Titano. Tre modelli molto diversi tra loro, pensati per rispondere a necessità altrettanto differenti.

Fiat Strada punta sulla praticità e sui costi di esercizio contenuti, caratteristiche che la rendono adatta al lavoro quotidiano e agli spostamenti urbani. Toro aggiunge maggiore comfort, dotazioni più ricche e un’impostazione vicina a quella di un SUV. Al vertice dell’offerta si colloca la Fiat Titano, progettata per chi ha bisogno di capacità di carico, robustezza e prestazioni adeguate anche alle attività più impegnative.

All’interno dello spazio Fiat sarà presente anche un Titano personalizzato con accessori ufficiali Mopar. Il modello permetterà ai visitatori di vedere da vicino alcune delle soluzioni disponibili per adattare il pick-up alle esigenze professionali o al tempo libero.

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Il marchio allestirà inoltre un’area commerciale dedicata alle formule di acquisto, ai servizi post-vendita e ai prodotti della boutique ufficiale. Per l’ExpoRural 2026 Fiat ha preparato anche finanziamenti specifici per il Titano. Sarà possibile ottenere fino a 38 milioni di pesos con tasso zero per 18 mesi, oppure scegliere un piano di 24 mesi al 5,9 per cento.

Sono previsti anche prestiti indicizzati UVA: fino a 30 milioni di pesos con tasso zero per 36 mesi oppure fino a 22 milioni per 48 mesi. Le offerte resteranno valide in tutta l’Argentina fino al 31 luglio.