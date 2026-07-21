Leapmotor B10 debutta in Marocco con tecnologia REEV e prezzo competitivo

Leapmotor continua ad allargare la propria presenza in Marocco e lo fa con un modello che potrebbe attirare l’attenzione di chi è incuriosito dall’auto elettrica, ma non si sente ancora pronto a dipendere del tutto dalle colonnine. La nuova Leapmotor B10 è il primo SUV della serie “B” e porta al debutto una formula pensata proprio per rendere il passaggio all’elettrificazione meno complicato.

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In Marocco debutta il SUV Leapmotor B10 con sistema REEV, 86 km elettrici e fino a 900 km di autonomia complessiva

Alla base c’è la piattaforma LEAP 3.5, già utilizzata dal marchio su altri mercati. La vera particolarità, però, riguarda il sistema REEV. La sigla indica un veicolo elettrico con autonomia estesa, una soluzione che non va confusa con quella delle normali ibride.

Sulla Leapmotor B10, infatti, le ruote vengono mosse sempre dal motore elettrico. Il benzina da 1,5 litri non interviene mai direttamente sulla trazione e non è collegato meccanicamente alle ruote. Entra in funzione soltanto quando serve produrre energia, comportandosi quindi come un generatore.

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Per chi si trova al volante, tutto questo si traduce in una guida molto simile a quella di un’elettrica tradizionale. La risposta all’acceleratore è immediata, la marcia resta fluida e non ci sono cambi di rapporto percepibili. Anche quando il motore a benzina si avvia, il carattere della vettura non cambia.

La batteria ha una capacità di 18,8 kWh e permette di percorrere fino a 86 chilometri in modalità completamente elettrica. Una distanza che può bastare per coprire buona parte degli spostamenti quotidiani: andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa o muoversi nel traffico cittadino.

Chi ha la possibilità di ricaricare regolarmente può quindi utilizzare la Leapmotor B10 quasi sempre come un’elettrica. Nei viaggi più lunghi, invece, il motore termico produce l’energia necessaria per continuare a viaggiare. L’autonomia complessiva dichiarata arriva così fino a 900 chilometri.

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È proprio su questo equilibrio che Leapmotor punta maggiormente. Da una parte ci sono il silenzio, la fluidità e la risposta pronta della trazione elettrica. Dall’altra rimane la tranquillità di poter affrontare una lunga trasferta senza dover organizzare ogni sosta in base alla presenza di una colonnina.

L’abitacolo segue lo stile ormai tipico delle vetture del marchio cinese. La plancia è pulita e dominata da uno schermo centrale HD da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K. Da lì si controllano gran parte delle funzioni dell’auto, attraverso un’interfaccia digitale che punta a essere semplice e immediata.

La dotazione di sicurezza comprende sette airbag e 17 sistemi di assistenza alla guida. Leapmotor ha inoltre sviluppato il modello con l’obiettivo di soddisfare i requisiti previsti per ottenere le cinque stelle Euro NCAP.

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Molte funzioni possono essere gestite anche a distanza attraverso l’app Leapmotor. Dallo smartphone è possibile controllare il livello della batteria e l’autonomia residua, aprire o chiudere le portiere e accendere in anticipo il climatizzatore. Si possono inoltre consultare le statistiche di guida e ricevere gli aggiornamenti software senza recarsi in officina.

In Marocco la Leapmotor B10 viene proposta nell’allestimento Design. La scelta comprende cinque tinte per la carrozzeria e due diverse configurazioni per gli interni. Il colore utilizzato per il lancio è Starry Night Blue, ispirato alla celebre Notte stellata di Vincent van Gogh.

Il nuovo SUV guarda a una clientela piuttosto ampia. Può interessare a chi si muove soprattutto in città e vuole ridurre l’uso del carburante, ma anche alle famiglie che hanno bisogno di spazio e non vogliono rinunciare alla possibilità di affrontare un viaggio lungo senza troppi calcoli.

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Il prezzo di lancio parte da 269.000 dirham. Una cifra con cui Leapmotor prova a farsi spazio in un segmento sempre più combattuto, puntando su tecnologia, autonomia e semplicità d’uso, ma soprattutto su una soluzione capace di accompagnare gradualmente gli automobilisti verso la mobilità elettrica.