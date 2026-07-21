Partner e Traveller, Peugeot celebra due pilastri della sua gamma

Peugeot festeggia due anniversari importanti. Il Partner compie 30 anni e supera quota 2,6 milioni di unità vendute nelle sue tre generazioni, contando anche la Rifter. Il Traveller, invece, arriva al traguardo dei dieci anni, dopo essersi costruito una solida reputazione tra aziende, servizi navetta e famiglie numerose.

Advertisement

Peugeot celebra 30 anni del Partner e 10 del Traveller

Il Partner nasce nel 1996, in un periodo in cui i furgoni compatti erano ancora considerati soprattutto semplici strumenti di lavoro. Funzionali, certo, ma spesso rumorosi, spartani e poco confortevoli. Peugeot prova a cambiare approccio, senza stravolgere la sostanza. Il nuovo modello deve continuare a trasportare merci e attrezzature, ma deve anche risultare meno faticoso da guidare, soprattutto per chi passa al volante gran parte della giornata.

Quella formula funziona. Il Partner si fa conoscere rapidamente tra artigiani, commercianti, tecnici e piccole aziende. Soprattutto, si dimostra affidabile e facile da usare. Due qualità che, per un veicolo da lavoro, contano spesso più di qualsiasi raffinatezza.

Advertisement

Nel 2008 arriva la seconda generazione. Le dimensioni aumentano e con loro cresce anche la capacità di trasporto. Il Partner diventa più spazioso, più comodo e meglio equipaggiato. Migliora la tenuta di strada e aumentano le dotazioni, mentre i motori diventano più efficienti. Non è più soltanto un furgone compatto e robusto, ma un mezzo capace di accompagnare il proprietario per molte ore senza risultare eccessivamente scomodo.

La terza generazione debutta nel 2018 sulla piattaforma EMP2. Nel 2023 arriva poi un aggiornamento importante, soprattutto nell’abitacolo. Peugeot porta anche sul Partner il suo i-Cockpit, con il volante compatto e una strumentazione più vicina a quella delle automobili del marchio.

Advertisement

La gamma, nel frattempo, si è allargata. Il modello è disponibile con passo standard o lungo e può essere scelto con motori benzina, diesel oppure nella versione elettrica E-Partner. Dal 2027 è previsto anche l’arrivo di una variante mild hybrid, pensata per ampliare ulteriormente le possibilità di scelta.

A giugno 2026 Peugeot ha presentato anche il Partner Active, una versione più accessibile ma comunque studiata per il lavoro quotidiano. Tra le soluzioni più utili c’è il sistema Flexiseat. Il sedile del passeggero può essere ripiegato verticalmente in pochi secondi, permettendo di guadagnare fino a mezzo metro cubo di spazio in più.

A settembre, durante l’IAA Transportation di Hannover, toccherà invece al Partner Pro Skill. Questa versione guarda soprattutto a chi lavora nei cantieri, in campagna o su strade difficili. Il Construction Pack comprende una maggiore altezza da terra, una protezione sotto il motore, il Grip Control e il sistema di assistenza alla discesa. Chi ha bisogno di più trazione potrà scegliere anche la trasformazione integrale realizzata da Dangel.

Advertisement

Il Traveller ha una storia più recente, ma in dieci anni è riuscito a conquistare un pubblico molto ampio. Lanciato nel 2016, può trasportare fino a nove persone e viene proposto in due lunghezze. È disponibile con motori diesel oppure nella versione completamente elettrica E-Traveller.

Lo utilizzano aziende di trasporto, alberghi, società di noleggio e famiglie che hanno bisogno di spazio vero. Negli anni è diventato anche una presenza abituale nei grandi appuntamenti internazionali. Peugeot lo impiega infatti come navetta VIP ai Premi César, ai BAFTA, al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema di Venezia e durante le gare del Mondiale Endurance FIA.