Fiat Grande Panda Abarth, il progetto che potrebbe riportare in vita le Abarth a benzina

Fiat Grande Panda Abarth potrebbe diventare uno dei modelli più sorprendenti dei prossimi anni. Da tempo si parla infatti di un possibile ritorno dello Scorpione alle motorizzazioni termiche e, tra le candidate più credibili, proprio la nuova Grande Panda sembra avere tutte le caratteristiche per raccogliere questa eredità.

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Fiat Grande Panda Abarth potrebbe riportare lo Scorpione alla benzina

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma Abarth non ha mai escluso del tutto un ritorno ai motori a benzina. Il marchio ha chiarito che un eventuale passo in questa direzione verrà compiuto soltanto “nel momento giusto”, vale a dire quando saranno disponibili sia il modello adatto sia un propulsore capace di rispettare il carattere del brand. E la Grande Panda, grazie alla sua crescente diffusione in Italia e nel resto d’Europa, potrebbe rappresentare una base particolarmente interessante.

Una Fiat Grande Panda Abarth dovrebbe naturalmente distinguersi in modo netto dalla versione tradizionale. Il design, come nei render di questo articolo tra cui in copertina spicca quello di X-Tomi Design, potrebbe diventare più aggressivo attraverso paraurti specifici, prese d’aria maggiorate e un body kit capace di rendere l’auto più larga e muscolosa. Non mancherebbero i loghi dello Scorpione, probabilmente presenti sulla carrozzeria, sui cerchi e all’interno dell’abitacolo.

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Anche l’assetto avrebbe bisogno di una messa a punto dedicata. La vettura dovrebbe essere più bassa, rigida e precisa nei cambi di direzione, senza però perdere quella praticità che ha contribuito al successo della Grande Panda. Cerchi di dimensioni maggiori, pinze freno sportive, dettagli in nero lucido e uno spoiler sopra il lunotto potrebbero completare una trasformazione pensata per attirare soprattutto un pubblico giovane.

All’interno di una Fiat Grande Panda Abarth ci sarebbe spazio per sedili più avvolgenti, volante sportivo, cuciture a contrasto e grafiche specifiche per il sistema multimediale. L’obiettivo sarebbe quello di creare un ambiente immediatamente riconoscibile, mantenendo però l’impostazione semplice e funzionale del modello Fiat.

Il vero nodo per l’arrivo sul mercato di una Fiat Grande Panda Abarth resta il motore. Oggi nella gamma non sembra esserci un propulsore già pronto per una versione Abarth. Una delle ipotesi riguarda un’evoluzione del turbo da 100 cavalli, ma per trasformarlo in un’unità realmente sportiva servirebbe un lavoro profondo su potenza, erogazione, scarico e affidabilità.

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Proprio la meccanica potrebbe quindi rallentare il progetto. Abarth deve trovare una soluzione capace di offrire prestazioni convincenti senza tradire la propria storia, mentre la Grande Panda continua ad aumentare la sua presenza sulle strade europee e a rafforzarsi come uno dei modelli più importanti della nuova Fiat.