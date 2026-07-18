Ad Atessa Stellantis Pro One raggiunge il traguardo dei 20.000 veicoli customfit

C’è di che festeggiare al CustomFit Center di Atessa dove Stellantis Pro One ha prodotto il 20.000esimo veicolo allestito, sfruttando un processo industriale integrato. La divisione di Stellantis dedicata ai clienti professionali celebra in questo modo un traguardo industriale molto importante, confermando il ruolo centrale del sito abruzzese di Atessa nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni personalizzate per i clienti professionali di tutta Europa.

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Il risultato rappresenta una testimonianza della sempre crescente domanda di veicoli configurati su misura, in accordo con la capacità di Stellantis Pro One di integrare allestimenti e personalizzazioni nell’intero processo produttivo. Ciò in accordo con la possibilità di garantire gli standard più elevati in tema di qualità, sicurezza e affidabilità.

Accanto al sito produttivo di Gliwice, in Polonia, quello abruzzese di Atessa rappresenta uno dei due hub europei destinati da Stellantis alla produzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni secondo l’egida di Stellantis Pro One. Il raggiungimento dei primi 5.000 veicoli personalizzati prodotti a Gliwice, accanto al risultato registrato ora ad Atessa, conferma la rapida crescita del comparto CustomFit in tutta la rete industriale del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA su scala europea.

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Ad Atessa Stellantis Pro One mette a punto una varietà più consistente in tema di conversioni

Al centro dell’approccio di Stellantis Pro One ad Atessa c’è una varietà più importante in tema di conversioni realizzate in stabilimento. Basti pensare che delle sette possibilità offerte da Stellantis Pro One, ben cinque vengono realizzate e prodotte proprio ad Atessa. Si conferma, in questo modo, la leadership del sito produttivo abruzzese nell’offerta di soluzioni tailor-made progettate per soddisfare le prerogative di una clientela professionale sempre più esigente.

Il CustomFit Center del sito di Atessa gestisce le conversioni e le personalizzazioni dei veicoli garantendo l’integrazione completa col veicolo base e il pieno rispetto degli standard OEM per ciò che riguarda qualità, sicurezza e compatibilità dei sistemi. L’approccio permette la consegna di veicoli allestiti con la copertura della garanzia del costruttore, sfruttando anche tempi di consegna fortemente ottimizzati. Tra gli approcci più recenti Stellantis Pro One registra l’acquisizione dei primi ordini capaci di combinare conversione e personalizzazione nello stesso processo produttivo. Parliamo dei veicoli Cargo Box destinati a Enterprise equipaggiati con un cassone di carico superiore ai 20 metri cubi, sponda montacarichi, sistema di chiusura posteriore dedicato e una livrea personalizzata. Il progetto rappresenta un importante passo in avanti nelle capacità del comparto CustomFit di Atessa.

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Allo stesso tempo si può dire che la crescita del programma proseguirà anche durante i prossimi mesi con l’introduzione di una nuova variante con cassone ribaltabile a scarico posteriore con doppia cabina. L’avvio della produzione, in questo caso, è previsto per il prossimo mese di ottobre con apertura degli ordini durante le settimane precedenti. I 20.000 veicoli allestiti prodotti ad Atessa sono rappresentativi delle capacità di Stellantis Pro One di coniugare l’efficienza industriale alla personalizzazione avanzata. Così i clienti europei possono beneficiare di una gamma sempre più varia in termini di soluzioni professionali chiavi in mano. Stellantis Pro One si propone in una posizione sempre più centrale a livello globale in tema di soluzioni per la mobilità professionale.