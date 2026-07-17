Stellantis UK punta sull’esperienza: Steve Wass al vertice di Peugeot

Stellantis UK cambia alcune delle sue figure di riferimento e affida la guida di Peugeot nel Regno Unito a Steve Wass. Il manager prende il posto di Nicola Dobson, che lascia il vertice del marchio francese per assumere un incarico più ampio all’interno del gruppo britannico.

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Steve Wass guida Peugeot UK dopo la nomina in Stellantis

Per Wass si tratta di un passaggio importante, ma coerente con il percorso fatto finora. Lavora nel settore automobilistico da oltre 25 anni e conosce bene sia Peugeot sia il mercato del Regno Unito. Nel tempo si è occupato di vendite, assistenza post-vendita, rete commerciale e marketing, maturando un’esperienza molto concreta anche nel rapporto con concessionari e clienti.

Negli ultimi anni ha ricoperto due ruoli centrali in Peugeot UK. Prima ha diretto le vendite, poi è passato alla guida del marketing. Ha quindi seguito da vicino l’evoluzione del marchio, i cambiamenti nelle scelte degli automobilisti e le difficoltà di una rete chiamata ad adattarsi rapidamente a un mercato sempre più competitivo.

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Stellantis

Ora toccherà a lui coordinare l’intera attività di Peugeot nel Paese. La fase non è semplice. Nel Regno Unito la concorrenza è forte, nuovi costruttori continuano ad affacciarsi sul mercato e l’elettrificazione procede con ritmi non sempre lineari. I clienti valutano con attenzione il prezzo, i costi di gestione, l’autonomia e la disponibilità delle colonnine, mentre una parte del pubblico resta ancora prudente nei confronti delle auto completamente elettriche.

Wass dovrà quindi muoversi su più fronti. Servirà sostenere le vendite, naturalmente, ma anche rafforzare il rapporto con la rete e rendere l’offerta Peugeot più chiara. I modelli ibridi ed elettrici avranno un ruolo sempre più importante, ma il passaggio dovrà essere gestito senza perdere il contatto con chi cerca ancora soluzioni più tradizionali.

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Nicola Dobson, intanto, allarga il proprio raggio d’azione. Dopo l’esperienza alla guida di Peugeot UK, durante la quale il marchio ha consolidato la propria presenza sul mercato britannico e accelerato sul fronte dell’elettrificazione, passa alla direzione delle Operazioni di Marketing di Stellantis UK.

Nel nuovo ruolo seguirà le strategie di comunicazione di tutti i marchi del gruppo presenti nel Paese. Un compito complesso, perché Stellantis riunisce brand molto diversi tra loro, ciascuno con una propria storia, un pubblico preciso e un’identità da difendere.

Eurig Druce, Vicepresidente Senior e Amministratore Delegato di Stellantis UK, ha accolto con favore entrambe le nomine. «Sono lieto di dare il benvenuto a Steve e Nicola nei loro nuovi ruoli», ha dichiarato, ringraziandoli per il contributo dato finora al gruppo.