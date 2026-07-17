Nuova Fiat X 1/9, il concept che trasforma un mito in una supercar moderna

Una nuova Fiat X 1/9 capace di riportare il marchio italiano nel mondo delle sportive compatte. È questa l’idea al centro del render realizzato da Sezer Design – Concept Cars & Bikes e pubblicato su Facebook, dove ha attirato rapidamente l’attenzione degli appassionati.

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Un render immagina una moderna erede della Fiat X 1/9: linee aggressive, targa e motore centrale

Non si tratta di un progetto ufficiale né di un’anticipazione dei futuri programmi Fiat. L’autore ha immaginato liberamente come potrebbe apparire oggi una moderna erede della Fiat X 1/9, reinterpretandone lo spirito attraverso forme molto più tese, tecnologiche e aggressive.

Il concept presenta una carrozzeria bassa e larga, grandi cerchi scuri e un abitacolo raccolto, quasi integrato nella parte posteriore. Il frontale è ridotto all’essenziale, con una sottile firma luminosa che attraversa il muso e il logo Fiat collocato al centro. Lateralmente spiccano le ampie prese d’aria e le superfici scolpite, mentre la coda è dominata da una fascia luminosa continua e da un grande diffusore. La configurazione targa richiama direttamente una delle caratteristiche più riconoscibili del modello originale.

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La Fiat X 1/9 debuttò nel 1972 e nacque da un progetto firmato Bertone. Piccola, leggera e con motore centrale, rappresentava una soluzione tecnica piuttosto raffinata per una vettura accessibile. Il tetto rigido rimovibile poteva essere sistemato nel vano anteriore, trasformando rapidamente l’auto in una scoperta.

Inizialmente utilizzava il motore 1.3 della Fiat 128, seguito successivamente dal più potente 1.5. La produzione proseguì per molti anni e, dal 1982, il modello venne commercializzato direttamente con il marchio Bertone. La X 1/9 riuscì a conquistare soprattutto il mercato statunitense, diventando una delle sportive italiane compatte più riconoscibili del suo periodo.

Il ritorno di una vettura di questo tipo, almeno per ora, non rientra però nei programmi dichiarati da Fiat. Il marchio sta concentrando risorse e investimenti su modelli più adatti a generare grandi volumi, puntando soprattutto su city car, crossover e SUV compatti.

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Tra le novità più vicine figurano Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, che amplieranno la presenza della casa nei segmenti più richiesti. Successivamente arriveranno altri progetti come la nuova Pandina, la Grande Panda Van, la Multiplina e la Koala. Una gamma costruita attorno a praticità, spazio e accessibilità, molto distante dalla filosofia di una piccola sportiva a due posti come la X 1/9.