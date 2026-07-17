DS 3 Maison Sarah Lavoine, raffinatezza e tecnologia in una veste inedita

DS Automobiles accompagna il lancio della nuova DS 3 Maison Sarah Lavoine con una campagna di comunicazione che mette al centro Parigi, il design e il potere delle emozioni. La serie speciale nasce dalla collaborazione con Sarah Poniatowski, interior designer francese e fondatrice della Maison Sarah Lavoine, e prova a tradurre nel mondo dell’auto quella stessa idea di eleganza contemporanea che ha reso riconoscibile il suo stile.

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La DS 3 Maison Sarah Lavoine unisce stile parigino, personalizzazione raffinata e motori ibridi o elettrici in una serie speciale esclusiva

Il film pubblicitario parte da un concetto semplice: “Il bello fa bene”. Al passaggio della DS 3, la città cambia volto. Colonne, statue e arredi urbani si colorano e assumono nuove forme, trasformando Parigi in una sorta di galleria a cielo aperto. La vettura non si limita quindi ad attraversare la città, ma sembra ridisegnarla, rendendola più calda, vivace e personale.

La campagna, diretta da AB/CD/CD su un’idea dell’agenzia Marcel e prodotta da Very Content, sarà declinata su televisione, stampa, canali digitali e social. L’obiettivo è raccontare la DS 3 non soltanto come SUV urbano, ma come oggetto di design capace di portare un po’ di creatività nella vita di tutti i giorni.

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La collaborazione con Maison Sarah Lavoine si riconosce soprattutto nella scelta di colori e materiali. La carrozzeria può essere abbinata a tinte come Verde Smeraldo, Nero Perla, Blu Lazurite e Grigio Cristallo, con tetto Crema Partenone oppure nero. Le strisce in “Sarah Blue”, il logo della Maison e il badge goffrato sul cofano completano una personalizzazione molto marcata.

Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. L’Alcantara nera è accostata a una fascia color crema che attraversa la plancia, mentre ricami crema e Sarah Blue, tessuti intrecciati e pelle goffrata creano un ambiente che richiama quello di un salotto parigino. L’effetto è ricercato, ma senza rinunciare alla funzionalità.

La DS 3 Maison Sarah Lavoine viene proposta con motorizzazione ibrida da 145 CV oppure nella versione elettrica E-TENSE da 155 CV, con un’autonomia dichiarata fino a 396 chilometri nel ciclo WLTP. Di serie sono previsti il sistema Keyless Entry & Start, il controllo dell’angolo cieco e la telecamera Vision 360°. Tra gli optional figura il DS Iris System con schermo HD da 10,3 pollici e integrazione di ChatGPT.

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Fino al 31 luglio 2026, la versione Hybrid viene proposta a 27.105 euro, mentre la E-TENSE parte da 39.110 euro. Per l’ibrida è disponibile anche una formula finanziaria da 230 euro al mese per 35 mesi e 30.000 chilometri, con TAN fisso del 4,99% e TAEG del 6,92%.