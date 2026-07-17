Ferrari 12Cilindri Manuale, Rezvani prepara l’alternativa da 25.000 dollari

Il ritorno del cambio manuale sulle Ferrari moderne ha riacceso l’interesse degli appassionati, ma la vera sorpresa arriva dalla California. Mentre la nuova Ferrari 12Cilindri Manuale punta su una soluzione esclusiva e costosaFerrari 12Cilindri, Rezvani propone un’alternativa molto più accessibile per chi possiede già una supercar del Cavallino e desidera ritrovare il gesto della cambiata attraverso la tradizionale griglia ad H.

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Rezvani lancia Quick Shift, un kit reversibile da 25.000 dollari che aggiunge il feeling del cambio manuale alle Ferrari moderne senza modifiche invasive

La casa californiana, conosciuta soprattutto per veicoli estremi e SUV dall’aspetto quasi militare, ha sviluppato il kit Quick Shift. Il sistema ha debuttato sulla Ferrari GTC4Lusso e punta a essere adattato anche ad altri modelli recenti del marchio di Maranello. Il prezzo annunciato è di circa 25.000 dollari, una cifra comunque importante, ma lontanissima dai 590.000 euro richiesti per la nuova 12Cilindri Manuale.

Il progetto di Rezvani nasce per offrire un’esperienza di guida più fisica e coinvolgente senza obbligare il proprietario a cambiare automobile. La leva metallica si muove all’interno di una griglia ad H e riproduce quella gestualità che per decenni ha caratterizzato le Ferrari più desiderate. Il guidatore deve scegliere il rapporto, accompagnare la leva lungo il percorso corretto e percepire il passaggio da una marcia all’altra.

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Dietro l’aspetto tradizionale, però, resta una tecnologia moderna. Il Quick Shift non trasforma la vettura in una manuale classica con frizione meccanica e trasmissione completamente nuova. Il cambio originale continua a svolgere il proprio lavoro, mentre il sistema Rezvani interpreta i movimenti della leva e li trasmette elettronicamente. È quindi una soluzione pensata per restituire sensazioni più analogiche sfruttando la meccanica già presente sull’auto.

Uno dei punti più interessanti riguarda la reversibilità dell’intervento. Secondo quanto dichiarato, il kit può essere rimosso riportando la Ferrari alla configurazione iniziale. L’installazione richiede circa una settimana e non comporterebbe tagli ai cavi, fori permanenti o modifiche invasive alle finiture dell’abitacolo. Anche il motore rimane invariato, così come gli altri principali componenti meccanici.

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Per i collezionisti questo aspetto può fare la differenza. Modificare in modo irreversibile una Ferrari recente rischia infatti di comprometterne l’originalità e, in alcuni casi, anche il valore futuro. Rezvani cerca invece di offrire un prodotto capace di aumentare il coinvolgimento senza trasformare definitivamente la vettura.

Foto da profilo Facebook Ferrari

La proposta arriva mentre Ferrari presenta la 12Cilindri Manuale, equipaggiata con il V12 aspirato da 6,5 litri e 830 CV. La casa di Maranello ha sviluppato un sistema by-wire con leva ad H, lavorando sulla precisione degli innesti e sulla sincronizzazione per ricreare un comportamento vicino a quello di un cambio tradizionale.

Rezvani si rivolge però a un pubblico diverso: proprietari di Ferrari 458, 488, F12berlinetta o GTC4Lusso che non intendono acquistare una nuova serie limitata, ma vogliono aggiungere maggiore interazione alla propria auto. Con il Quick Shift, la società californiana prova così a trasformare la nostalgia per il manuale in un prodotto concreto, installabile e soprattutto molto meno costoso rispetto all’ultima proposta di Maranello.