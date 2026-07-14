Fiat Grizzly, ecco gli interni: più spazio, tecnologia e meno richiami alla Grande Panda

Fiat Grizzly comincia finalmente a mostrarsi anche dentro. Dopo le prime anticipazioni dedicate alla carrozzeria, Fiat nei giorni scorsi ha svelato gli interni del nuovo crossover e della variante Grizzly Fastback, due modelli destinati ad aprire un capitolo importante nel segmento C. Le affinità con la Grande Panda non mancano, ma il risultato è più maturo, sobrio e pensato per un pubblico diverso.

Advertisement

Fiat Grizzly svela un abitacolo più maturo e pratico, con touchscreen da 10 pollici, vani intelligenti e spazio extra per la Fastback

L’abitacolo di Fiat Grizzly rinuncia infatti ai colori più accesi e alle soluzioni giocose viste sulla piccola di casa. Non ci sono le plastiche blu, né la cornice ovale ispirata alla pista sul tetto del Lingotto. Al centro della plancia compare invece un touchscreen da 10 pollici, inserito in una struttura più tradizionale e affiancato dalle bocchette dell’aria verticali. Una scelta meno scenografica, ma probabilmente più adatta a un modello che vuole conquistare famiglie, professionisti e clienti abituati a vetture di categoria superiore.

Fiat ha puntato soprattutto sulla praticità. Sotto il display centrale trova posto un supporto dedicato allo smartphone, che sugli allestimenti più ricchi potrebbe integrare anche la ricarica wireless. La console centrale flottante è organizzata su due livelli e lascia uno spazio ampio nella parte inferiore, utile per sistemare una borsa o altri oggetti ingombranti senza riempire i vani più piccoli.

Advertisement

La soluzione ricorda quella adottata su alcuni recenti modelli Stellantis, ma sulla Fiat Grizzly viene reinterpretata con uno stile più semplice e diretto. Le superfici nere lucide aggiungono un tocco più elegante, anche se potrebbero richiedere qualche attenzione in più per impronte e polvere. Intorno restano numerosi vani portaoggetti, segno che la funzionalità ha avuto un peso importante durante lo sviluppo.

Alcuni elementi arrivano direttamente dalla Grande Panda e da altri modelli del gruppo. Il volante, i comandi fisici e il selettore del cambio automatico sono già familiari, una scelta che consente di ridurre i costi senza dare all’abitacolo l’impressione di essere una semplice copia. Materiali, rivestimenti e colori sono infatti stati adattati per creare un ambiente più serio e meno urbano.

Advertisement

La Fiat Grizzly standard misura circa 4,4 metri e punta su una carrozzeria da crossover tradizionale. La Grizzly Fastback cresce fino a 4,5 metri, aggiungendo una linea del tetto più inclinata e un bagagliaio da circa 600 litri. Nonostante la silhouette più dinamica, Fiat promette uno spazio interno adatto all’uso quotidiano.

Nel video realizzato per il 127° anniversario del marchio, Olivier François ha sottolineato la volontà di riportare colore sulle strade. All’esterno dominano tonalità vivaci come blu e giallo; all’interno, invece, Fiat ha scelto un linguaggio più misurato, lasciando che siano spazio, ordine e tecnologia a definire la personalità dei nuovi modelli.