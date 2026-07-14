Peugeot 2008 a luglio 2026: nuova promozione da 109 euro mensili

Peugeot 2008 torna al centro delle promozioni estive con due formule dedicate alla versione turbo benzina e alla variante completamente elettrica. Le rate mensili partono rispettivamente da 109 e 119 euro, cifre capaci di attirare l’attenzione di chi sta cercando un SUV compatto senza affrontare subito l’intero prezzo d’acquisto. Dietro il canone contenuto, però, ci sono anticipi importanti e una rata finale da valutare con attenzione.

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Peugeot 2008: rate da 109 euro, anticipo e maxi rata finale per benzina ed elettrica fino al 31 luglio 2026

La prima proposta riguarda la Peugeot 2008 Turbo Benzina 100 Style, disponibile al prezzo promozionale di 19.950 euro, oltre agli oneri finanziari, attraverso il finanziamento iMove D. La formula prevede un anticipo di 6.261 euro, seguito da 35 rate mensili da 109 euro. Alla fine del contratto resta una maxi rata da 13.641 euro.

Il TAN fisso è pari al 6,99%, mentre il TAEG raggiunge il 9,73%. L’offerta resta valida fino al 31 luglio 2026. La rata mensile ridotta permette di alleggerire l’impegno durante i primi tre anni, ma il cliente deve considerare fin dall’inizio il peso dell’anticipo e del valore finale. Alla scadenza potrà decidere se saldare la cifra residua, rifinanziarla oppure seguire le condizioni previste dal contratto per la restituzione o la sostituzione della vettura.

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Accanto alla versione benzina c’è la Peugeot e-2008 elettrica da 156 CV nell’allestimento Style, proposta per le vetture disponibili in pronta consegna. In questo caso sono previsti 35 canoni da 119 euro, con TAN fisso al 2,99% e TAEG al 5,16%.

La formula dedicata all’elettrica richiede però un primo canone anticipato di 14.884 euro, molto più elevato rispetto all’anticipo previsto per la Peugeot 2008 a benzina. Al termine rimane un valore di riscatto pari a 14.009 euro. Anche questa promozione è valida fino al 31 luglio 2026.

La differenza tra le due proposte non riguarda soltanto la motorizzazione. La Peugeot 2008 benzina richiede un esborso iniziale più contenuto, mentre la e-2008 offre condizioni finanziarie più favorevoli, ma pretende una somma anticipata molto più consistente. Prima di scegliere, diventa quindi essenziale calcolare il costo complessivo dell’operazione e non fermarsi alla sola rata pubblicizzata da Peugeot.