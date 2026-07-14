ASI Fest 2026 al Misano World Circuit: auto storiche, moto ed altro ancora

Mancano ancora diverse settimane al suo svolgimento, ma l’ASI Fest 2026, che andrà in scena al Misano World Circuit, fa già emozionare gli appassionati del mondo dei motori vintage. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 25 al 27 settembre.

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Si profila un lungo weekend dedicato all’amore per le auto e moto storiche (ma anche di ogni altro genere di veicolo del passato). A dare maggiore spessore all’evento ci penserà una ricorrenza anagrafica importante: il 60° anniversario dell’ASI.

Il noto sodalizio, che difende e tutela i mezzi a motore del passato, ha pensato a una festa in grande, con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali. Il Misano World Circuit, per qualche giorno, farà battere i cuori dei cultori del genere.

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Ogni Commissione dell’Automotoclub Storico Italiano avrà i suoi spazi per allestire mostre tematiche e raccontare ogni realtà che compone il mondo variegato del motorismo classico. La tela spazierà dai velocipedi che hanno rivoluzionato la mobilità individuale nella seconda metà dell’800 alle auto di piccolo taglio (utilitarie) che hanno portato sviluppo economico e industriale.

Non mancheranno neppure gli aerei, con acrobazie in volo di alcuni biplani. Di particolare rilievo l’ASI Veteran Show con i veicoli centenari e, soprattutto, il concorso d’eleganza per le auto storiche italiane nate prima del 1966, anno di fondazione del sodalizio, giunto come dicevamo all’appuntamento con le sessanta candeline.

Già così si capisce quanto gradevoli saranno le emozioni vissute dai protagonisti e dal pubblico, ma non mancherà dell’altro. Le giornate saranno infatti scandite da turni di giri liberi in pista per auto e moto storiche, organizzati in base alle loro diverse tipologie. Per i mezzi a quattro ruote, a noi più cari, sono previste sessioni specifiche riservate alle “Post Vintage 1930-1950”, “Modern 1951-2006”, “Competizione”, “Granturismo” e “Formula”.

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All’ASI Fest del Misano World Circuit non ci sarà quindi modo di annoiarsi. Il paddock dell’autodromo avrà spazi dedicati ai Club Federati dell’Automotoclub Storico Italiano, provenienti da tutto il Paese, con i propri soci al seguito, per un happening dai mille colori e dalle mille opportunità per vedere veicoli di ogni epoca e stile, auto in primis. Ne deriverà un vero e proprio museo a cielo aperto, per diffondere e promuovere la cultura dei motori.

La partecipazione è riservata ai Tesserati ASI ed è gratuita (esattamente come l’ingresso per il pubblico). Per le iscrizioni c’è tempo fino al 23 agosto, ma è meglio non perdere tempo.

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Fonte | Automotoclub Storico Italiano