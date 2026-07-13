Opel Mokka, maxi bonus fino a 8.700 euro a luglio 2026: il SUV parte da 19.150 euro con rottamazione

Opel rilancia sul mercato italiano con una nuova campagna promozionale dedicata alla Opel Mokka, disponibile nelle versioni benzina, ibrida ed elettrica. L’iniziativa, valida fino al 31 luglio 2026, prevede incentivi legati alla rottamazione e un vantaggio complessivo che può arrivare fino a 8.700 euro.

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Opel Mokka in promozione: con rottamazione il SUV scende a 19.150 euro, con vantaggi fino a 8.700 euro su benzina, hybrid ed elettrica

La proposta più accessibile riguarda la Opel Mokka Edition con motore 1.2 benzina da 136 CV e cambio manuale. Il prezzo promozionale è fissato a 19.150 euro, esclusi gli oneri finanziari, per gli esemplari in pronta consegna e con un veicolo da rottamare.

La formula Scelta Opel prevede un anticipo di 5.236 euro, seguito da 33 rate mensili da 149 euro. La prima rata sarà addebitata a ottobre 2026, mentre al termine del finanziamento è prevista una maxi rata finale da 13.182,55 euro. Il TAN fisso è pari al 7,99%, con un TAEG del 10,82%.

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Foto Opel

Per chi cerca consumi più contenuti senza passare completamente all’elettrico, Opel propone anche la Mokka Hybrid Edition. In questo caso il motore 1.2 da 145 CV è abbinato al cambio automatico. Il prezzo promozionale parte da 22.150 euro, sempre oltre gli oneri finanziari e con rottamazione.

Anche per la versione ibrida sono previste 33 rate da 149 euro, con prima scadenza a ottobre. L’anticipo sale a 6.633 euro, mentre la rata finale è di 15.218,60 euro. Il TAN fisso resta al 7,99%, con un TAEG del 10,54%.

Nella campagna rientra inoltre la Opel Mokka Electric Edition, equipaggiata con batteria da 54 kWh e motore da 156 CV. La proposta Opel Blitz parte da 249 euro al mese per 35 canoni, dopo un primo pagamento anticipato di 13.708 euro. Il valore di riscatto è fissato a 13.445 euro, con TAN del 2,99% e TAEG del 4,9%.

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Foto Opel

Le tre versioni condividono una dotazione di serie che comprende fari Eco-LED, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico monozona e sensori di parcheggio posteriori. Tutti i modelli coinvolti nella promozione risultano disponibili in pronta consegna.