Ferrari Luce, il primo esemplare prodotto va all’asta: oltre un milione di dollari per la prima elettrica di Maranello

Ferrari Luce si prepara a entrare nel mondo delle grandi aste con un esemplare che, ancora prima di essere battuto, ha già un posto nella storia del Cavallino. Si tratta del telaio numero 0, cioè la prima vettura costruita della nuova elettrica di Maranello.

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Il telaio 0 della prima Ferrari Luce debutta all’asta di Monterey: stima oltre 1,1 milioni di dollari

L’appuntamento è fissato a Monterey, in California, dal 13 al 15 agosto, durante l’asta organizzata da RM Sotheby’s. La vettura sarà proposta senza prezzo di riserva e le prime valutazioni superano 1,1 milioni di dollari. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Ferrari, aggiungendo una finalità benefica a una vendita destinata ad attirare collezionisti da tutto il mondo.

Il numero di telaio basterebbe già a rendere questa Luce speciale. Ferrari, però, ha scelto di trasformarla in un esemplare ancora più personale attraverso il programma Tailor Made, intervenendo su colori, materiali e finiture.

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Tutto ruota attorno alla luce. Non soltanto perché è il nome della vettura, ma perché ogni superficie è stata pensata per reagire in modo diverso a seconda dell’ambiente. La carrozzeria utilizza una vernice Madreperla Semilucida sviluppata appositamente per questo esemplare.

Il colore non resta mai uguale. In piena luce emergono riflessi verdi, mentre da altre angolazioni la superficie tende al violetto. Basta spostarsi di pochi passi o cambiare l’intensità dell’illuminazione per vedere la vettura assumere un aspetto diverso.

Anche la lavorazione della vernice ha richiesto un procedimento particolarmente complesso. Proprio per questo, le sfumature ottenute sul telaio numero 0 non potranno essere replicate in modo perfettamente identico. Non è quindi soltanto una configurazione esclusiva sulla carta: ogni riflesso rende questa Ferrari Luce realmente diversa da qualsiasi altra.

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La stessa atmosfera si ritrova nell’abitacolo. Al posto dei classici rivestimenti neri, Ferrari ha scelto tonalità più chiare, abbinate a materiali capaci di riflettere e diffondere la luce.

Gli elementi in Grigio Corvara sono accompagnati dalla Le Mans metallic leather in Perla, una pelle sviluppata per il programma Tailor Made partendo da pelli svizzere selezionate. La superficie è morbida, con una finitura leggermente metallica che cambia aspetto a seconda di come viene illuminata.

Il risultato è un abitacolo che appare più luminoso e arioso, senza perdere quella cura artigianale che resta centrale nelle Ferrari più esclusive. Le tonalità chiare e i riflessi metallici aggiungono un carattere moderno, ma l’ambiente non risulta freddo o impersonale.

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A completare la configurazione ci sono cerchi bianchi dedicati, pinze freno coordinate e il logo Ferrari inserito su uno sfondo bianco ottico. Dettagli semplici da riconoscere, pensati per distinguere immediatamente il primo esemplare della Luce.

Sul piano tecnico, la nuova Ferrari utilizza quattro motori elettrici capaci di sviluppare complessivamente 1.050 CV. Una potenza da hypercar per la vettura che apre il capitolo elettrico della casa di Maranello.