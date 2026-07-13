Fiat porta la Dolce Vita al Kendal Calling: la Grande Panda conquista il festival britannico

Fiat lascia per qualche giorno concessionarie e saloni dell’auto per entrare in uno dei festival estivi più conosciuti del Regno Unito. Dal 30 luglio al 2 agosto il marchio italiano sarà presente al Kendal Calling, appuntamento che ogni anno porta migliaia di persone nel Lowther Deer Park, nel cuore del Lake District.

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Fiat porta la Dolce Vita al Kendal Calling con una lounge dedicata, bevande italiane e la Grande Panda da scoprire da vicino al festival

Il festival è nato attorno alla musica, ma nel tempo è diventato qualcosa di più ampio. Tra i prati, i palchi e le aree dedicate agli spettacoli si incontrano famiglie, gruppi di amici e visitatori arrivati da tutto il Paese. Il programma 2026 comprende nomi come Two Door Cinema Club, Biffy Clyro, Wolf Alice e The Kooks, insieme a decine di altri artisti distribuiti su undici palchi.

In mezzo a concerti, installazioni e attività all’aperto troverà spazio anche la Dolce Vita Lounge di Fiat. L’idea è semplice: creare un angolo più tranquillo dove fermarsi per qualche minuto, bere qualcosa e riprendere fiato prima di tornare tra la folla.

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La lounge sarà aperta a tutti e proporrà bevande ispirate all’Italia, premi a tema Fiat e piccoli gadget. Per i bambini sono previste aree gioco dedicate, un dettaglio importante in un evento che negli ultimi anni ha costruito una forte identità familiare.

La protagonista principale dello spazio sarà la nuova Grande Panda. Il modello, arrivato nel Regno Unito all’inizio dell’anno, verrà esposto al centro dell’area e potrà essere osservato da vicino dai visitatori. Non soltanto da fuori: l’obiettivo di Fiat è invitare il pubblico a salire a bordo, toccare i materiali e capire come sono organizzati gli interni.

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La Grande Panda riprende lo spirito della Panda degli anni Ottanta senza cercare di copiarla. Le forme sono più grandi e moderne, ma restano alcuni elementi che richiamano l’auto originale: linee semplici, proporzioni immediate e un abitacolo pensato per essere usato senza troppe complicazioni.

Fiat la presenta come un’auto per famiglie, ma il suo pubblico potenziale è più ampio. Può interessare chi cerca spazio, praticità e un modello con un’identità visiva chiara, lontano dalle forme sempre più simili di molti crossover attuali.

Il Kendal Calling offrirà intanto molto altro oltre alla musica. Sono in programma spettacoli comici, cinema, giochi di luce, percorsi nel bosco, installazioni artistiche e una discoteca. Ci sarà anche un festival della birra dedicato ai produttori del Nord dell’Inghilterra, oltre a laboratori e attività per i più piccoli.

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Kris Cholmondeley, amministratore delegato di Fiat UK, ha spiegato che l’evento rappresenta bene alcuni valori cari al marchio: il divertimento, il tempo trascorso insieme e un’atmosfera informale. La Dolce Vita Lounge nasce proprio da questa idea, con la Grande Panda al centro e il pubblico libero di scoprirla senza il clima tradizionale di una presentazione automobilistica.