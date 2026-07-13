Nuova Jeep Warrior: si chiamerà così il prossimo tassello dell’offensiva europea di Jeep?

La nuova Jeep Warrior è la fantasiosa ipotesi che negli ultimi giorni sta facendo discutere sul web. A immaginarla è stato Kleber Silva, creatore digitale indipendente, che ha realizzato un render ispirato alle indiscrezioni sui futuri modelli destinati ad ampliare la gamma europea di Jeep entro la fine del decennio. Ovviamente il nome non è ufficiale e al momento non si sa come questo veicolo sarà denominato.

Advertisement

Un render immagina la nuova Jeep Warrior: linee squadrate, griglia a sette feritoie e possibili motori elettrificati

Il progetto virtuale prova a dare un volto a uno dei due SUV compatti che, secondo le anticipazioni, potrebbero trovare spazio tra Avenger e Compass. Una fascia oggi particolarmente importante, nella quale Jeep avrebbe la possibilità di intercettare clienti alla ricerca di un modello più spazioso della Avenger, ma meno impegnativo rispetto alla Compass.

L’elaborazione di Silva parte dai teaser e dalle informazioni circolate negli ultimi mesi, reinterpretandoli con un linguaggio vicino alla tradizione del marchio americano. Il risultato è un SUV dalle proporzioni solide, con una carrozzeria squadrata e una presenza scenica immediatamente riconoscibile.

Advertisement

Il frontale mantiene la classica griglia Jeep a sette feritoie, inserita però in un insieme più moderno e tecnologico. I gruppi ottici sottili si sviluppano in orizzontale, mentre le luci principali sono collocate più in basso, all’interno di elementi verticali che rendono il muso più aggressivo. Paraurti scuri, passaruota marcati e protezioni inferiori sottolineano la vocazione avventurosa del modello.

Nell’immagine, la nuova Jeep Warrior è proposta in una vivace tonalità verde, abbinata al tetto nero e a cerchi dal disegno essenziale. Le barre portatutto e l’altezza da terra generosa contribuiscono a darle un aspetto più robusto rispetto a quello dei crossover urbani tradizionali.

Il nome Warrior richiama inevitabilmente la famiglia cinese M-Hero, conosciuta per SUV elettrificati dall’aspetto imponente e dalle prestazioni elevate. Al momento, però, Jeep non ha confermato alcun collegamento ufficiale tra questi modelli e i suoi futuri progetti europei.

Advertisement

Le indiscrezioni parlano comunque di una maggiore collaborazione tra Stellantis e costruttori asiatici, soprattutto nello sviluppo di nuove tecnologie elettriche e ibride. Una futura Jeep compatta potrebbe quindi nascere con diverse motorizzazioni, così da adattarsi alle esigenze dei vari mercati europei.

Il render di Kleber Silva non anticipa necessariamente il design definitivo, ma offre una possibile lettura della direzione che Jeep potrebbe seguire. Il marchio sta lavorando per ampliare la propria presenza in Europa, con una gamma più articolata e capace di coprire gli spazi oggi lasciati liberi tra Avenger e Compass.