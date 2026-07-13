Fiat celebra il suo 50° anniversario con una campagna che onora il suo legame con i brasiliani

Fiat celebra mezzo secolo di presenza in Brasile con una campagna che guarda alla storia del Paese attraverso gli occhi delle persone. Il progetto, intitolato “Fiat. Un fan del Brasile da 50 anni”, racconta il rapporto costruito dal marchio con milioni di automobilisti, intrecciando automobili, musica, calcio, feste popolari e scene di vita quotidiana.

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Fiat festeggia 50 anni in Brasile con un film che intreccia calcio, musica e vita quotidiana, ripercorrendo mezzo secolo di emozioni

Il film si apre con un bambino addormentato sul sedile posteriore di un’auto. A svegliarlo è il rumore di un pallone che colpisce il finestrino. Da quel momento, il vetro si trasforma in una sorta di schermo cinematografico sul quale scorrono cinquant’anni di storia brasiliana.

La colonna sonora è “Paisagem da Janela”, interpretata da Manu Julian. Le immagini mostrano bambini che giocano a calcio per strada, coppie appena sposate, famiglie in viaggio e strade invase dall’energia del carnevale. In una delle scene più evocative, due novelli sposi lasciano una chiesa storica di Diamantina, nel Minas Gerais, a bordo di una Fiat Uno.

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La narrazione attraversa epoche diverse fino ad arrivare ai giorni nostri. Il calcio continua a fare da filo conduttore, mentre sulla scena compare la Fiat Fastback, scelta per rappresentare l’evoluzione più recente del marchio. Ogni automobile diventa così parte di un ricordo, più che semplice elemento pubblicitario.

La campagna è stata creata da Leo, agenzia che collabora con Fiat da trent’anni. Il film è stato lanciato sui canali ufficiali del marchio il 9 luglio, giorno dell’anniversario Fiat, per poi debuttare sulla televisione brasiliana durante una pausa speciale di Fantástico, programma di TV Globo.

Le riprese si sono svolte tra Belo Horizonte e Diamantina. La lavorazione ha richiesto quattro settimane di preparazione e quattro giorni sul set, con circa 220 professionisti impegnati ogni giorno. Attori e comparse sono stati oltre 350, distribuiti in quindici diverse location del Minas Gerais.

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Per ricostruire le varie epoche sono stati raccolti 34 veicoli storici e cinque modelli attuali. Nel film compaiono vetture che hanno segnato il mercato brasiliano, come Fiat 147, Uno, Palio, Palio Weekend e Tempra, accanto alle più recenti Strada, Toro, Pulse e Fastback.

Anche la scelta delle tecnologie di ripresa è stata studiata per accompagnare il passare del tempo. La produzione ha alternato Alexa Mini LF, Canon Scoopic 16 e Sony Hi8, ricreando immagini con texture diverse a seconda del periodo raccontato. I negativi girati su pellicola sono stati sviluppati a Londra, nei laboratori Cinelab.

Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha spiegato che l’obiettivo non era soltanto celebrare una ricorrenza, ma rendere omaggio alle persone che hanno costruito questo rapporto. Fabio Brito, co-presidente di Leo, ha sottolineato come la sfida fosse raccontare cinquant’anni senza affidarsi soltanto alla nostalgia, trasformando la memoria in una storia capace di parlare anche al futuro.