Benzina e gasolio alle stelle: dal Governo arriva un no agli sconti

Il gasolio sfiora i 2 euro al litro in Italia, non serve neanche andare chissà dove, basta dare un’occhiata alla pompa del self service sotto casa. I dati sui carburanti del Ministero aggiornati al 13 luglio sono piuttosto proccupanti: media nazionale a 1,993 euro al litro per il gasolio, con Bolzano che ha già superato la soglia a 2,028, seguita da Calabria e Friuli Venezia Giulia.

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La benzina self service viaggia a 1,885 euro al litro. Il GPL se la cava meglio a 0,779 euro, mentre il metano, spesso presentato come l’alternativa economica, tiene a 1,567 euro al chilogrammo, ma con punte regionali meno consolatorie.

Le ragioni sono il solito cocktail, quello ampiamente conosciuto da diversi mesi, quelli animati dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Quindi, tensioni sui mercati energetici internazionali, costo dei prodotti raffinati, e una componente fiscale che continua a rappresentare una fetta robusta del prezzo finale. Lo scenario geopolitico mediorientale è l’osservato speciale degli operatori: eventuali blocchi ai corridoi marittimi del petrolio potrebbero accelerare una dinamica già in salita.

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Davanti a tutto questo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha chiarito la posizione dell’esecutivo: nessun taglio delle accise. Il Governo non vuole ripetere lo schema dei bonus a pioggia, preferendo interventi selettivi per le famiglie a basso reddito e per le imprese più esposte ai costi energetici. Le misure, se e quando arriveranno, dipenderanno dall’evoluzione del contesto internazionale. C’è da attendere, dunque.

Sul fronte automotive, nelle prossime settimane il Governo dovrebbe presentare un pacchetto più strutturato: un programma di incentivi pluriennale orientato alla produzione nazionale, alla componentistica e agli investimenti industriali.

È previsto anche il cosiddetto leasing sociale, modello ispirato all’esperienza francese, che permetterebbe alle famiglie con redditi medio-bassi di accedere a veicoli a basse emissioni tramite noleggio a lungo termine a condizioni agevolate.

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Nel frattempo, chi guida ogni giorno ha già trovato la sua risposta, non certo una soluzione: confrontare i prezzi di benzina e gasolio distributore per distributore, spostarsi di qualche chilometro per risparmiare qualche centesimo, fare i conti ogni volta che la spia della riserva si accende. Una forma di adattamento che probabilmente non era nelle previsioni di nessun piano industriale.